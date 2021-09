TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung gefunden. An den chinesischen Festlandsbörsen hielten sich die Bewegungen nach der Feiertagspause in Grenzen, während in Hongkong kein Handel stattfand.

Eine gewisse Beruhigung ging von der Ankündigung der angeschlagenen Evergrande aus, der auf dem einheimischen Markt tätige Bereich des Konzerns wolle den am 23. September fälligen Zins einer Anleihe zahlen. Allerdings sorgte die vage formulierte Mitteilung an den Märkten zugleich für Rätselraten. So fehlten Angaben zur Höhe der Zahlung.