Goldaktien schwach

Im 1. Halbjahr 2021 stammen 56 % der Stromproduktion von 258,9 Milliarden Kilowattstunden aus der Verstromung von Kohle, Erdgas und Kernenergie, was einem Anstieg um 20 % (Vorjahresvergleich) entspricht.Der Gaspreis steigt seit dem Jahresbeginn um 223 %. Die europäischen Regierungen planen, Steuergelder einzusetzen, um die Industrie zu unterstützen, damit der Umbau der Industrie in Richtung einer CO2-freien Produktion nicht durch einen zu hohen Gaspreis behindert wird, da sonst die aufgenommenen Kredite, die aus einem erhöhten Wirtschaftswachstum zurückbezahlt werden sollen, gefährdet wären.Kommentar: Die aktuelle Planwirtschaft steuert Deutschland direkt in eine fulminante Wirtschaftskrise mit sinkendem Wohlstand, unkontrollierter Verschuldung und einem höheren CO2-Ausstoß.In einem Seniorenheim in Oberhausen müssen 2 Personen nach einer Auffrischimpfung wiederbelebt werden. Bei 10 % der geimpften Personen (90) kam es zu „auffälligen gesundheitlichen Störungen“.FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki: „In meiner Stammkneipe nennen sie einen wie Lauterbach Spacken“.Kommentar: Die Wahrscheinlichkeit, dass die FDP gemeinsam mit Spacken regieren wird, ist derzeit gar nicht so klein.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar nach (aktueller Preis 48.236 Euro/kg, Vortag 48.461 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.