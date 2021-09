Im Juni kaperte ein grüner Hedgefonds das Exxon-Board. Folgt nun die Transformation des Ölgiganten? Wir haben mit Volker Weber vom Forum für nachhaltige Geldanlagen über den Fall und neue Chancen für Anleger gesprochen.

Vor zehn Jahren noch knapp 500 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz und das wertvollste Unternehmen der Welt, sanken mit dem grünen Gewissen der Investoren und den fallenden Ölpreisen die Gewinne des Ölgiganten Exxon Mobil. Im Juni wählten die Aktionäre den grünen aktivistischen Hedgefonds Engine No. 1 in den Verwaltungsrat von Exxon. Er besitzt zwar nur wenige Aktien, kontrolliert nun aber drei von zwölf Sitzen. Das Ziel? Eine grüne Transformation von innen heraus. Wird Exxon sich in Folge neu positionieren? Und: wird diese "braune Aktie" damit auch für Anleger interessant, die nachhaltig investieren wollen?

David gegen Goliath