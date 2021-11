Die Marke Netflix ist etabliert und hat sogar auf Fernbedienungen von TV-Geräten einen eigenen Netflix-Button. Diesen Vorsprung gilt es für die Wettbewerber erst aufzuholen. Für das Q4 2021 rechnet das Netflix-Management mit einer Zunahme der Abonnenten um rund 8,5 Millionen. Für das gesamte Jahr 2021 werden knapp 20 Millionen erwartet. Per Ende Q3 2021 beträgt die Gesamtzahl der zahlenden Kunden somit rund 214 Millionen. Die operative Marge für das volle Jahr 2021 sollte bei 20 Prozent oder leicht besser liegen. Das bedeutet für das Q4 2021 eine Marge von ungefähr 6,5 Prozent. Der alljährliche Rückgang der Marge basiert hauptsächlich auf der regelmäßigen Aufstockung des Filmmaterials im Q4.

.

Zum Chart

.

Am 19. Oktober 2021 nach US-Börsenschluss veröffentlichte Netflix die Zahlen zum dritten Quartal (Q3). Die Aktionäre griffen aber erst so richtig am 21. und 22. Oktober zu. Charttechnisch manifestiert sich der Ausblick vom Q2 in einem Ausbruch des Kursverlaufes aus der seit Juli 2020 andauernden Seitwärtskonsolidierung, die von den Marken 468,42 US-Dollar als auch von 576,55 US-Dollar begrenzt wird. Im September war der Ausbruch noch nicht nachhaltig, nachdem der Kurs Mitte des Monats nochmals die Oberseite der Range getestet hat. Danach etablierte sich eine Aufwärtsentwicklung, die Ende Oktober die Notierung eines neuen Alls Time High bei 690,97 US-Dollar zur Folge hatte. Je höher der Trend ansteigt, desto eher kann der Verlauf als „choppy“ charakterisiert werden. Das bedeutet, dass das Momentum nachlässt, je höher der Kurs ansteigt. Der Schnittpunkt zwischen der Trendlinie und der Unterstützung bei 643,44 US-Dollar verlieh dem Papier nochmals Auftrieb und lässt den Kursverlauf annähernd bis zu All Time High auf die Marke von 683,34 US-Dollar ansteigen. Obwohl der Trend „choppy“ ist, besteht ein Vorteil auf der Long-Seite.