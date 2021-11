Nach Auflösung eines eindeutigen bullischen Keils aus den Monaten August, September und Oktober kam es Mitte letzten Monats zu einem regelkonformen Ausbruch auf der Oberseite und Rücklauf an die Jahreshochs bei 122,49 US-Dollar. Nach einem kurzen Aufenthalt in diesem Bereich schoss die Aktie schließlich weiter hoch und erreichte Anfang dieses Monats das projizierte Maximalkursziel am 161,8 % Fibonacci-Retracement um 153,38 US-Dollar. An dieser Stelle hat sich in den letzten Tagen schließlich eine volatile Seitwärtsbewegung eingestellt, die auf Umschichtungen der Anleger hindeutet. Gut möglich, dass hieraus eine gesunde Konsolidierung hervorgeht.

Gewinne sichern!

Long engagierte Investoren sollten ihre bisherigen Gewinne nun enger absichern oder aber Geld vom Tisch nehmen. Sollten die aktuellen Höchststände um 155,65 US-Dollar nicht mehr erreicht werden, würde das auf eine Konsolidierung schließen lassen. Handelsansätze auf der Unterseite ergeben sich allerdings erst bei einem nachhaltigen Tagesschlusskurs unterhalb von 138,52 US-Dollar und dürften die AMD-Aktie in den Bereich der Augusthochs um 122,49 US-Dollar abwärts drücken. In diesem Bereich hält sich derzeit auch der EMA 50 auf und wirkt stabilisierend auf das Wertpapier ein. Eine echte Überraschung wäre dagegen ein nachhaltiger Sprung mindestens per Wochenschlusskurs über die bisherigen Höchststände, weitere Zugewinne an 166,26 US-Dollar wären dann möglich.