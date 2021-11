Mick Knauff: Frank, in Deinem Zusammenhang wird immer wieder von dem Thema „disruptive Technologien gesprochen“, was Du ja auch aktiv selbst im Bereich Deiner Investments auf dem Schirm hast. Was versteht man darunter genau?

Frank Thelen: Es gibt einen Baukasten der Zukunft. Tiefgreifende Forscher haben Technologien entwickelt (Blockchain, Künstliche Intelligenz, Quantencomputer usw.), welche derzeit von vielen klugen Köpfen mit ausreichend Kapital verwendet werden, um neue Produkte, Services oder Märkte zu erschließen. Somit werden immer häufiger bestehende Anbieter im aktuellen Markt aufgrund günstigerer oder schnellerer bzw. besserer neuer Angebote verdrängt. Ein Beispiel hierfür wäre Tesla. All das bezeichnet man als Disruption.



Mick Knauff: Du hast ja viele Jahre in der „Höhle der Löwen“ mit jungen Startup-Unternehmen zu tun gehabt. Hast Du angesichts der monetären Rahmenbedingungen überhaupt Hoffnungen, dass wir irgendwann mal wieder technologisch an die Weltspitze vordringen? So wie die USA oder China?