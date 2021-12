Am Freitag letzter Woche machte die Aktie einen Freudensprung. Der Kurs stieg um mehr als 10% von 76 auf 84 Euro. Investoren feierten das erfolgreichste Geschäftsjahr (per 30.9.) der Unternehmensgeschichte: Der operative Gewinn (Ebit) kletterte um 60% auf 353 Millionen. Damit haben die Hamburger ihren Prognosekorridor von 270 bis 330 Millionen deutlich übertroffen. Im aktuellen Geschäftsjahr könnte der Gewinn weiter steigen. Der Vorstand prognostiziert eine Spanne des operativen Gewinns von 320 bis 380 Millionen. Die Unternehmensleitung wird der für den Februar vorgesehenen Hauptversammlung eine um 30 Cent auf 1,60 Euro erhöhte Dividende vorschlagen. Der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr kletterte von 12,4 Milliarden auf 16,3 Milliarden. Als Zukunftsfeld haben die Hanseaten das Metallrecycling identifiziert. Dabei hilft der 375 Millionen schwere Zukauf des belgisch-spanischen Recyclers Metallo. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Aurubis beim verarbeiteten Recycling-Material die Marke von 1 Million Tonnen realisiert. Allein in die Wiederaufbereitung von Batterien für Elektroautos wollen die Hanseaten in den nächsten Jahren 200 Millionen investieren. 300 Millionen steckt Aurubis in ein neues Werk im US-Bundesstaat Georgia. Hier sollen die unterschiedlichsten Metalle wieder aufbereitet werden. Der amerikanische Recycling-Markt gilt als sehr attraktiv, allein schon von der Größe her. Die Aktie ist auch eine Spekulation auf weiter steigende Metallpreise. Im Angebot nicht nur Kupfer, sondern auch Edelmetalle, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Der MDAX-Vertreter wiegt an der Börse 3,6 Milliarden. Das KGV moderate 13. Freilich ist das Geschäft zyklisch. Seit September befindet sich die Aktie in einem schönen Aufwärtstrend. Das Allzeithoch (88 Euro) ist in greifbarer Nähe. Hauptaktionär ist Salzgitter mit rund 30%. Fazit: Das Kerngeschäft profitiert von der Rohstoffhausse. Viel Phantasie steckt in den Recycling-Aktivitäten, vor allem in der Wiederaufbereitung von Batterien für die Elektromobilität.