Aufgrund der hohen Inflation tritt die Fed nun absehbar stark auf die Bremse (Zinsanhebungen, Reduzierung Bilanzsumme) - das haben gestern und heute Nacht zahlreiche Fed-Mitglieder klar gemacht. Und das muß die Notenbank auch, denn die Inflation wird absehbar hoch bleiben - derzeit verschärfen sich wieder die Lieferengpässe, steigen Rohstofffpreise und Löhne (in den USA) stark an. Blickt man in die Börsengschichte in jene Phasen, in denen die Fed die Geldpolitik zügig gestrafft hat, dann sieht man, welche Sektoren der Aktienmärkte gut laufen dürften - und welche nicht (Spoiler: Tech-Aktien - was die gestrige outperformance von Tech verdächtig erscheinen läßt). Die Märkte geben ziemlich deutliche Hinweise, was kommen wird..

