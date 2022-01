Defiance Silver: Bald Bohrergebnisse und eine neue Ressource!

Über 17 Mio. CAD Cash verfügen nicht viele Rohstoff-Explorer. Doch bei Defiance Silver (0,46 CAD | 0,34 Euro; CA2447672080) ist dies Fakt. Zudem könnten noch weitere Millionen durch die Ausübung von Warrants hinzukommen. Allerdings müsste dazu der Aktienkurs wieder zulegen. Im zweiten Halbjahr 2021 verbuchte der Anteilschein in Folge des schwachen Silberpreises Verluste. Die oeprativen Fortschritte und die hochgradigen Bohrergebnisse, die man im Herbst aus den SIlber-Projekten in der mexikanischen Provinz Zacatecas meldete, wurden dabei geflissentlich vom Markt ignoriert.

Neue Bohrergebnisse aus Zacatecas

Doch das muss nicht so bleiben, denn zum Jahresende hin hat man in Zacatecas wieder die Bohrer angeworfen. Auf dem dortigen San Acacio-Projekt erhofft man sich hochgradige Ergebnisse. In dem aktuellen Bohrgebiet Lucita hatte bereits der Vorbesitzer Pan American Silver umfangreiche Explorationsarbeiten durchgeführt. Dementsprechend gibt sich Chefgeologe Doug Cavey optimistisch, dass man genug Daten hat, um nun an die silberreichen Venen zu kommen, wie er im Video-Interview sagte (siehe unten). Cavey betonte zudem, dass sich Defiance weiter auf die Exploration in Zacatecas konzentrieren werde. Bisher verfügt man hier über eine Ressource mit rund 17 Mio. Unzen Silber. Intern erhofft sich Cavey, dass man auf 50 Mio. Unzen Silber kommt. Noch für dieses Jahr wird das Ressourcen-Update am Markt erwartet.

Was passiert mit dem Tepal-Goldprojekt?

Daneben betreibt Defiance Silver das weit fortgeschrittene Gold-Kupfer-Projekt Tepal im Bundesstaat Michoacán. Hierfür liegt bereits eine Wirtschaftlichkeitsstudie, eine sogenannte PEA, aus dem Jahr 2017 vor. Demnach können auf Tepal über zehn Jahre 79.000 Unzen Gold sowie 32 Mio. Pfund Kupfer abgebaut werden. Tepal ist damit für jeden mittelgroßen Gold-/Kupferproduzenten ein attraktives Übernahmeziel. Insgesamt weist die Ressource aktuell 1,8 Mio. Unzen Gold und 813 Mio. Pfund Kupfer aus. Doug Cavey betonte, dass hier das Explorationspotenzial riesig ist. Hier könne man zunächst im Tagebau günstig das Erz abbauen, dass bereits durch die Ressource definiert wurde. Bohrungen unterhalb der Ressource sind aber auf deutlich höhere Goldgrade gestoßen. Somit ist eine Vergrößerung des Vorkommens möglich und wohl auch realistisch. Allerdings betonte Cavey auch, dass man hier noch Arbeit vor sich habe, das Projekt ist noch nicht „shovel ready“. Neben der weiteren Exploration steht dieses Jahr der Genehmigungsprozess im Fokus.