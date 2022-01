Die Halbleiterindustrie kann kräftig zulegen, und die Aussichten für dieses Jahr sind rosig. In diesem Jahr sollen die Erlöse noch einmal im Schnitt um bis zu zehn Prozent zulegen. Angesichts des glänzenden Geschäfts und der guten Aussichten sind die Aktienkurse der großen Hersteller im vergangenen Jahr auf breiter Front gestiegen. Applied Materials aus dem Silicon Valley ist der größte Hersteller von Halbleitermaschinen weltweit. Daher profitiert das Unternehmen von den gewaltigen Investitionen in neue Werke. So ist der Kurs vergangenes Jahr um rund die Hälfte gestiegen. Im Gegensatz zu vielen High-Tech-Werten ist die Aktie seit Jahresbeginn nicht eingebrochen und konnte Vorgestern sogar ein All Time High bei 167,06 US-Dollar ausweisen. Leider leidet der Konzern selbst unter dem weltweiten Mangel an Chips und kann daher gar nicht so viel fertigen, wie die Kunden aktuell abnehmen könnten.

.

Zum Chart

.

Seit dem Börsengang im Jahr 1990 hat sich der Aktienkurs in der Spitze um 64752 Prozent nach oben entwickelt. Diese Entwicklung lässt sich auf zwei ansteigende Trends und eine Konsolidierung von Dezember 1999 bis November 2012 zurückfuhren. Seit dem coronabedingten Tief Mitte März 2020 legte der Wert eine beeindruckende Kurs-Rally in Höhe von 456 Prozent hin und bildete seit Anfang April 2021 einen intakten Aufwärtstrend aus. Trotz des gestrigen Tagesverlusts von 8,77 Prozent befindet sich der Kurs immer noch im obersten Drittel des Trendkanals und in Nähe des All Time Highs bei 167,06 US-Dollar. Dieses Abprallen vom All Time High, die Lage im Trendkanal und die aktuelle Stimmung im Markt können auf Sicht der kommenden Tage für schwächere Kurse sorgen, mittelfristig sollte der Aufwärtstrend jedoch weiter intakt bleiben. Mit einem erwarteten KGV 2021/22 von aktuell 20 ist der High Tech Wert im Vergleich zu anderen Chipwerten nicht zu hoch bewertet.