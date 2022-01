EZB-Chefin Lagarde hat es heute wieder getan: sie postuliert einen baldigen Rückgang der Inflation, weswegen die Europäische Notenbank sehr wahrscheinlich im Jahr 2022 nicht die Zinsen anheben werde. Ein zentrales Argument von Lagarde: die Eurozone sei in einem anderen "Wirtschaftszyklus" als die USA - wirklich? Die Daten der letzten Wochen zeigen etwas anderes. Vor allem aber glaubt Lagarde, dass die Inflation zurück gehen werde, weil die Energiepreise nicht weiter anstuegen dürften. Das ignoriert die "Greenflation" - also den dauerhafte Teuerung der Energiepreise in Europa aufgrund der politisch gewollten grünen Energiewende. Da ist offenkundig Hoffnung die Mutter des Gedankens. Die Aktienmärkte heute mit einer Erholung vor dem morgigen Verfall - aber ist das nachhaltig?

