DAX vor langer Abwärtsbewegung?

Damit konnte der DAX erneut nicht nachhaltig über den 10er-EMA im Tageschart ansteigen und ist hier wie bereits zuvor wieder nach unten abgeprallt. Zudem ist der DAX mit dem heutigen Kursrutsch auch unter den 50er-EMA gefallen. Die Anzeichen verdichten sich, dass der DAX im Monatschart in einer Toppbildung am oberen Fibonacci-Fächer steckt und vor einem längeren Kursrückgang stehen könnte.

Belastend wirken sich dabei die Eskalation in der Ukraine-Krise und die erwartete striktere Geldpolitik der US-Notenbank Fed aus. Am heutigen Freitag treffen sich US-Außenminister Antony Blinken und sein russischer Amtskollege Sergey Lawrow in Genf zu weiteren Verhandlungen zur Deeskalation der Ukraine-Krise.