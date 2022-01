Am 26. Januar 2022 veröffentlicht Tesla die Zahlen zum Q4 2021. Zwar wird die Produktionskapazität so schnell wie möglich ausgebaut, sodass der Konzern per Ende 2021 936000 Einheiten absetzen konnte. Dies stellt eine Output-Steigerung um 87 Prozent gegenüber dem gesamten Output von 2020 dar. Die Marktteilneher erwarten jedoch von Tesla geometrisches Wachstum, was im erwarteten KGV 2024 von 72,70 zum Ausdruck kommt. So ist eine Gewinnsteigerung bei den EPS bis ins Jahr 2024 von knapp 200 Prozent auf 12,08 Euro bereits eingepreist, wenn man den Wert von 2021 in Höhe von 4,5 Euro als Basis nimmt. Bei einer Marktkapitalisierung von knapp einer Billion Euro gehen die Marktteilnehmer davon aus, dass Tesla sämtliche namhaften Autobauer auf einmal langfristig überflügeln wird (müssen).

.

Zum Chart

.

Nach dem steilen Aufwärtstrend ab Oktober 2019 bis Anfang Januar 2021 bildete der Kursverlauf der Tesla-Aktie eine Konsolidierung bis Mai 2021 aus. Im Juni 2021 scheint die Konsolidierung am Niveau von 546,64 US-Dollar abgeschlossen und der Kurs ist entlang einer exponentiellen Aufwärtsentwicklung in Richtung All Time High am Level von 1243,49 US-Dollar unterwegs. Der Widerstand bei 885,84 US-Dollar wurde schließlich Ende Oktober überwunden und fungiert aktuell als Kernunterstützung. Seit Anfang Januar 2022 wird von den Marktteilnehmern alles verkauft, was ein hohes Wachstum in der ferneren Zukunft bereits eingepreist hat. Am vergangenen Freitag musste Tesla einen Tagesverlust von 5,26 Prozent einstecken und nähert sich mit riesen Schritten der Kernunterstützung rund um das Level von 885,84 US-Dollar an. Die aktuelle Short-Strategie geht davon aus, dass diese Unterstützung aufgrund der vorherrschenden Marktstimmung letztendlich nach unten durchbrochen und ein neues Tief bei der Magic Number von 800 US-Dollar angesteuert wird.