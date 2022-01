Auch für die erfolgsverwöhnten Microsoft-Aktionäre war es ein holpriger Start ins Jahr 2022. Rund 14 Prozent hatte die Aktie zwischenzeitlich verloren. Da kamen die Quartalszahlen am Dienstagabend gerade recht.

Die Homeoffice-Zeit hat dem Cloud-Geschäft in den vergangenen zwei Jahren einen kräftigen Schub verliehen. Microsoft hält mittlerweile einen Marktanteil von 20 Prozent am weltweiten Cloud-Geschäft, immer noch deutlich hinter Marktführer Amazon (AWS) mit 40 Prozent. Mit einem Wachstum von 46 Prozent im vergangenen Quartal macht Microsofts Cloud-Platform Azure jedoch zunehmend Boden gut.

In einer Woche, die ganz im Zeichen vieler Tech-Quartalsberichte steht, könnten die Microsoft-Zahlen die Stimmung unter Anlegern etwas aufhellen. "Dies wird dazu beitragen, die Sorgen der Wall Street um das Tech-Wachstum zu beruhigen", erklärte Wedbush-Analyst Dan Ives gegenüber Bloomberg.

Laut Microsoft-Management soll die Wachstumsdynamik bei Azure in den kommenden Monaten sogar noch zunehmen. Das stimmt viele Analysten positiv. "Wachstumspause? Nicht mit Microsoft", schreibt DZ-Bank Analyst Ingo Wermann nach den neuen Zahlen. "Bei Microsoft stehen alle Umsatz- und Gewinnwachstumsampeln auf grün. Wir bekräftigen unsere Anlageempfehlung „Kaufen“ und sehen die Aktie weiterhin als ein defensives Basisinvestment im Technologiesektor an", so Wermann.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion