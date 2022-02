Was wir derzeit im Rahmen der US-Berichtssaison von Tech-Aktien aus dem Nasdaq sehen, ist absolut krank - hier laufen Dinge komplett aus dem Ruder: So verliert Facebook (Meta) gestern 252 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung (mehr als das BIP Tschechiens oder Portugals) - dann meldet Amazon (Schlusskurs:-8%) Zahlen und steigt dann nachbörslich um +18% (gewinnt damit mehr als 200 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung hinzu, der Nasdaq-Future daraufhin deutlich nach oben). Oder Snap: Schlusskurs - 25%, um dann nachbörslich um +60% zu steigen, weil die Erwartungen leicht übertroffen worden. Solche Extreme treten nun also auf im Umfeld der Zinswende: auch die EZB hat nun (reichlich spät) erkannt, dass auch sie sich angesichts der massiven Inflation nicht gegen den monetären Klimwandel stemmen kann..

