Um eine eigene Marke erfolgreich zu entwickeln, braucht es Kapital. Das Osnabrücker Startup AMZSCALE geht hier neue Wege und schafft für Großinvestoren und Kleinanleger gleichermaßen eine Möglichkeit in Amazon-Brands zu investieren.

Unkomplizierte Beteiligung durch Bereitstellung von Working Capital

Beim Business-Modell der Tokenisierung können sich Investoren, unabhängig von der Investitionssumme, mithilfe sogenannter Security-Token an vielversprechenden E-Commerce-Marken beteiligen. Hier wird eine vollkommen neue, auf der Blockchain gesicherte, Asset-Klasse namens eCommerce kreiert. Die Investition funktioniert ähnlich wie bei Aktien, nur in Form von handelbaren, digitalen Genussscheinen.

Um an diesem Modell zu partizipieren, müssen sich potenzielle Investoren auf der Plattform anmelden und können dann aus den teilnehmenden E-Commerce-Brands diejenigen auswählen, an denen sie sich beteiligen möchten. Eine solche Beteiligung ermöglicht es Anlegern jeglicher Größenordnung am Erfolg der Marken zu profitieren.

Vereinfachte Kapitalbeschaffung

Mussten E-Commerce-Händler bisher viel Mühe aufwenden, um Kapitalgeber für ihre Marke zu gewinnen, so wird dies zukünftig durch ein weltweit einmaliges Business-Modell einfacher. Über die Plattform AMZSCALE INVEST können sich E-Commerce Brands, die bereits einen Umsatz im sechs- bis siebenstelligen Bereich erzielen, frisches Working Capital beschaffen.

Dies funktioniert ohne lange Vertragsverhandlungen und Notartermine, sondern unmittelbar über den Erwerb von sogenannten Security-Token. Sie werden als digitale Genussscheine an die Investoren ausgegeben und beinhalten die digitale Verbriefung eines realen Vermögenswertes. Mit Genussscheinen sind Pflichten und Rechte verbunden, vor allem hinsichtlich der Gewinne und Exiterlösrechte.



CO-Founder und CEO, Maurice Glissmann. Quelle: AMZSCALE.net

Daniel Vogler, neben Maurice Glissmann Gründer des Osnabrücker Unternehmens, ist der Auffassung, dass diese weltweit neuartige, Blockchain-basierte Form der Kapitalbeschaffung zukunftsweisend ist: „Die Tokenisierung von ganzen Asset-Klassen ist zweifellos einer der wichtigsten Trends der nächsten Jahrzehnte und wir sind begeistert die Ersten zu sein, die diese transformative Technologie für den E-Commerce Markt zugänglich machen.“

Unternehmen mit Erfahrung bei der Brand-Entwicklung

Die beiden Gründer und Entwickler dieser Investitionsplattform bringen jahrelange Erfahrung im Bereich des E-Commerce und Markenentwicklung und -skalierung mit. Seit der Gründung von AMZSCALE in 2016 befassen sie sich mit dem Amazon Brand-Aggregator Markt. Zunächst entwickelten sie selbst Amazon-Brands für das eigene Unternehmen, ab 2019 gab es diesen Service auch für Dritte. Dank dieser Expertise konnten sie jetzt die Assetklasse für Investoren jeder Größe und Herkunft zugänglich machen.

Auch hinsichtlich des Verkaufs von selbstentwickelten Marken wollen sich die beiden Gründer zukünftig stärker engagieren. Dazu ist geplant, eigene Marken sowie Dienstleistungen an große Aggregatoren wie Thrasio oder Seller X zu veräußern.