Wasserstoff-Aktien gelten als hochspekulative Zukunftswette. Vor allem bei sogenannten Pure Playern, also Unternehmen, deren Geschäftsfeld ausschließlich Wasserstoff ist, brauchen Anleger starke Nerven.

Die Öl- und Gaspreise sind in den letzten Wochen in die Höhe geschnellt, und die Unsicherheiten bei der Energieversorgung nehmen zu. Die Europäische Union bezieht etwa 40 Prozent ihres Erdgases aus Russland. Die EU-Länder könnten aufgrund des Ukraine-Krieges ihre Abhängigkeit von russischem Öl und Gas verringern wollen und den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen beschleunigen. Wasserstoff wird als wichtiger Bestandteil der langfristigen Umstellung auf erneuerbare Energien gehandelt.

Wie Forbes berichtet, fokussieren sich Anleger angesichts der steigenden Ölpreise auf breiter Front auf Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. Grüner Wasserstoff könnte aufgrund der steigenden Ölpreise in besonderem Maße profitieren.

Die Aktien des US-Unternehmens Nikola stiegen am Dienstag um etwa 14 Prozent und schlossen im Nasdaq-Handel bei 7,55 US-Dollar. Papiere von Ballard Power, einem Hersteller von Brennstoffzellen, legten rund sieben Prozent zu. Die Aktien des norwegischen Unternehmens Nel Asa stiegen um 17 Prozent.

Wasserstoff-Aktien gehörten am Dienstag zu den größten Gewinnern an der Börse, nachdem US-Präsident Biden ein Energie-Embargo auf Russland verhängt hatte. Können die Sanktionen die Energiewende beschleunigen?

