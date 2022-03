Gamestop-Papiere stiegen am gestrigen Montag zum zehnten Mal in Folge und verzeichneten, wie Barron’s berichtet, die längste Gewinnsträhne seit April 2010. Die Aktie gewann in dieser Zeit unglaubliche 143 Prozent.

Es geht wieder los! Ob Reddit-Hype, Short-Interesse oder Optionshandel – die Meme-Aktien legen erneut eine wahnsinnige Rallye hin. Der Anstieg von Gamestop in der vergangenen Woche scheint nun auch das Interesse an der Kinokette AMC wiederzubeleben.

45 Prozent Tagesplus

AMC schloss den ersten Handelstag der Woche mit einem Plus von 45 Prozent auf 29,33 US-Dollar, während die Aktien von Hycroft Mining Holding um 81 Prozent auf 2,32 US-Dollar stiegen.

Der Anstieg der AMC-Aktie war laut Dow Jones Market Data der größte prozentuale Tagesanstieg seit dem 2. Juni, als die Aktie um 95 Prozent zulegte. Der Anstieg brachte die Aktie im bisherigen Jahresverlauf mit einem Plus von 7,9 Prozent in den grünen Bereich.

Die Kinokette überraschte die Anleger Anfang dieses Monats, als sie eine Investition und eine Partnerschaft mit Hycroft Mining ankündigte. Der Gold- und Silberproduzent aus Nevada soll von AMC bei der Beschaffung von Barmitteln und der Verwaltung seiner Schulden unterstützt werden. AMC-CEO Adam Aron sagte in einem am Montag veröffentlichten Interview mit Reuters, dass weitere "transformative" Geschäfte in Arbeit seien.

Gamestop-Papiere haussierten unter anderem, weil der Vorstandsvorsitzende Ryan Cohen in der vergangenen Woche 100.000 Aktien kaufte. Insiderkäufe sind oft ein positives Signal für den Markt. Führungskräfte untermauern ihre Erwartungen an das Unternehmen so mit eigenem Geld. Auch die Gamestop-Direktoren Larry Cheng und Alan Attal sollen große Aktienkäufe getätigt haben.

Short-Interesse

Laut Barron’s wurden kürzlich 15,33 Millionen Gamestop-Aktien leerverkauft. Das sind 24,4 Prozent des Streubesitzes, so die Daten von S3 Partners. Das Analyseunternehmen für Leerverkäufe schätzt das Short-Interesse an AMC auf 109,15 Millionen leerverkaufte Aktien bzw. 21,2 Prozent des Streubesitzes.

"Unsere Daten deuten noch nicht auf einen Short-Squeeze bei beiden Titeln hin", sagte S3-Direktor Matthew Unterman gegenüber Barron's. Im Januar 2021, auf dem Höhepunkt der Gamestop-Rallye, wurden laut S3-Daten 139 Prozent des damaligen Streubesitzes leerverkauft.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion