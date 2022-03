Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart in das Trading gleich viel Erfolg und freue mich, wenn Du entsprechend in den anderen Formaten vorbeischaust.

20220330 Earnings before

Darin implementiert sind auch viele Quartalszahlen aus den USA. Für die neue Woche habe ich diese Daten am Sonntag als Bild veröffentlicht, heute würden diese Unternehmen vor dem US-Start mit Bilanzen anstehen:

Somit bin ich auf die ersten Bewegungen am Dienstag sehr gespannt und bespreche diese mit Dir gern wieder über mehrere Stunden LIVE auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN .

Dies ist nicht weiter tragisch im Sinne der Aufwärtsbewegung, solange das Ausbruchsniveau um 14.600 nicht unterschritten wird. Als Haltezone davor habe ich mit die 14.700 notiert, von wo aus der Index am gestrigen Nachmittag noch einmal deutlicher zulegen konnte. Dies ist hier zu sehen:

Weitere Aufschläge sind daher am Morgen nicht zu sehen. Vielmehr neigt der Endloskontrakt im Nachthandel zu einer Konsolidierung:

Beim zweiten Versuch klappte es und damit legte der Markt genau die Spanne auf der Oberseite zurück, die es als Bandbreite in der Range zu beobachten gab. Etwas aufgezoomt skizziert sich diese Berührung wie folgt:

Mit 2,79 Prozent Steigerung schaffte der DAX damit auch ein Plus auf Monatssicht. Die Volatilität fiel zwar beim VDAX etwas, doch von Tagestief zum Tageshoch legte der Index beachtliche 370 Punkte zurück - mit der Kurslücke zusammen sogar 500 Punkte. Dies zeigen folgende Tagesparameter auf:

Der Anstieg setzte sich demnach impulsiv fort und erreichte am frühen Nachmittag mit 14.921 Punkten einen Stand, der vor dem Ausbruch des Krieges verzeichnet wurde. Vom Gap weg war dies somit erneut ein positiver Tag:

Direkt am Vormittag konnten damit die Gewinne weiter ausgebaut werden. Ein Trigger war die positive News zu den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine. Die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Kämpfe in der Ukraine werden konkreter, denn Russland sei bereit, Schritte zur Deeskalation zu gehen, konnte man gegen 11.00 Uhr auf dem Ticker lesen.

Daxtrade aus der Konsolidierung heraus am 30.03.2022

DAXtrade am Dienstag nach neuem Hoch

Die anschliessende Konsolidierung hielt sich in Grenzen und hatte für Trader nur ein paar Punkte auf der Short-Seite generiert. Ich hatte es wie folgt gehandelt:

Den Schwung von der Wall Street am Montagabend nahm unser DAX direkt zum Handelsauftakt gestern mit und startet mit einem weiterem Gap. Das Plus betrug über 100 Punkten und war der Auftakt zu weiteren Kursgewinnen, die direkt in der ersten Handelsstunde über die Hochs des Vortages führten. Man konnte somit den erneuten Bruch der 14.600 nicht nur sehen, sondern damit auch den zweiten Ausbruchsversuch, der letztlich gelingen sollte, entsprechend wahrnehmen - zur Erinnerung das Bild vom Montagabend:

DAX-Morgenanalyse am 30.03.2022 nun doch an der alten Range-Kante, die aber ein massiver Widerstand ist. Wie starten wir in die Wochenmitte?

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer