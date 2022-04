Sie und Ihr Team haben viele Firmengründungen begleitet. Welche Voraussetzungen sollten erfüllt sein, um einen erfolgreichen Start hinzulegen?

Es kommt auf den Case an. Gründer ist nicht Gründer. Manchmal ist das Tempo der entscheidende Faktor, manchmal die Versessenheit aufs Detail. Wenn du ein klassisches Startup gründest mit dem Ziel etwas Großes zu bauen und zu verkaufen, hast du andere Bedürfnisse als ein Solopreneur, der einfach seine Unabhängigkeit mit seinem eigenen Business genießen möchte. Dann sind die Fragen, die man sich stellen muss, natürlich ganz andere, weil „Erfolg“ allgemein eine subjektive Einschätzung erlaubt.

Da wir aber mehr 10.000 Gründungen begleitet haben, würde ich eine statistische Aussage wagen. Man sollte ein Team von Experten um sich haben. Denn gerade zum Start kann man sich einige Fehler einfach nicht erlauben.



Agentur, GmbH, Seriengründer – eure Plattform Firma.de unterstützt bei jeder Form der Gründung. Wie können Sie das ermöglichen?

Auch wenn wir unterschiedliche Kunden haben, wollen alle auf dasselbe hinaus, und das ist die bürokratielose Gründung. Schon heute realisieren wir deutschlandweit die schnellste Firmengründungen. Alles nur Dank unseres starken Ökosystems aus 700 Notaren, Banken, Steuerberatern und Anwälten. Deshalb kommen auch schon erfahrene Entrepreneure zu uns und sind fast Bestandskunden. Sie wertschätzen unsere Spezialisierung und wissen, dass es die einfachste Lösung ist.



Unsere Interessenten kommen mit ihrer Idee und ihrem konkreten Konzept zu uns und wir begleiten sie bei der Umsetzung der Rechtsform bzw. kümmern wir uns um das kaufmännische, rechtliche und steuerliche Setup.

Man muss nur zum Notartermin erscheinen und alles weitere wird von uns veranlasst.



Für Erstgründer: lieber allein gründen oder zusammen mit einem Teampartner?

Man muss nicht immer Mitgründer haben, sondern kann auch mit tatkräftigen Mitarbeitenden einen starken Start in die Unternehmensgründung ermöglichen. So muss man auch weniger Kompromisse eingehen und kann organisatorisches selbst entscheiden und später nach Feedback fragen. Alles kommt darauf an: zu welcher Richtung tendiere ich, in welcher Lebensphase bin ich? Was sind meine Stärken?



Am erfolgreichsten sind Teams mit komplementären Fähigkeiten – egal welche Arbeitsbeziehung besteht.



Welche Aufgaben nimmt ihr Team den Gründern ab?

Wir übernehmen alle Formulare von Namensprüfung, Satzung, Notartermin, Geschäftskontoeröffnung, Gewerbeanmeldung, Vorbereitung des steuerlichen Erfassungsbogens und die Eröffnungsbilanz bis zur allgemeinen Beratung – alles aus einer Hand.

Und das ist auch gut so: Allein der steuerliche Erfassungsbogen mit 629 Inputfeldern ist eine bürokratische Zumutung. Der gleiche Bogen wird für Konzerne bei Verschmelzungen oder Organschaften genutzt. Somit muss die Hälfte der Felder nicht ausgefüllt werden, aber trotzdem verstanden werden.



Können sie aktuelle Trends anhand der von Ihnen begleitenden Gründung von Startups schon frühzeitig erkennen?

Es gibt schon klare Markttrends. So wollten auf einmal viele Einzelpersonen Testzentren eröffnen oder im Maskenbusiness mitmischen. Besonders bei solchen Trends ist Schnelligkeit gefragt, weshalb unsere Dienstleistung sehr gut punktet.



Auch im Bereich Bitcoin- oder NFT-Startups kamen frühzeitig Interessenten auf uns zu.

Allgemein ist interessant zu sehen, wie Unternehmensgründungen zu Lockdownzeiten nicht nachgelassen haben. Eher war genau dann endlich genug Zeit, Mut und Drang vorhanden, was uns sehr positiv überraschte.



Ein äußerst erfolgreicher Trend betrifft sich selbständig machende Experten, die ihre Arbeit nicht mehr im Angestelltenverhältnis absolvieren. So wird es einer kleinen Software Development Firma aus Entwicklern nicht an Aufträgen mangeln, da Fachkräfte so rar geworden sind.