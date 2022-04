Seit 2014 sind die weltweiten Öl- und Gasaktivitäten um insgesamt sieben Prozent zurückgegangen, schreibt Goldman Sachs in einer neuen Studie. "Wir erwarten nun eine Rückkehr zu zweistelligen Wachstumsraten, wobei LNG und Schiefergas mit plus 20 Prozent pro Jahr und Deepwater mit plus zehn Prozent jährlich in den nächsten drei Jahren wachsen werden."

Die jahrelangen Unter-Investments in der Ölproduktion würden dazu führen, dass bis 2025 rund zehn Millionen Barrel pro Tag weniger gefördert werden. Das entspricht der jährlichen Produktionskapazität von Saudi-Arabien.