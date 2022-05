Während einer Stagflation – der gefürchteten Kombination aus Stagnation und Inflation – kommen hohe Arbeitslosigkeit und steigende Preise zusammen. Ein solches Szenario gab es unter anderem während der Ölpreis-Krise in den 1970er-Jahren.

Könnte sich die Geschichte im aktuellen Marktumfeld wiederholen? Die Experten der UBS bewerten in einer neuen Studie, wie wahrscheinlich eine Stagflation ist und in welchen Ländern und Regionen der Druck aktuell am höchsten ist. Mithilfe eines "Stagflationsdruck-Indexes" analysieren die Experten die Erwartungen für Wachstum und Inflation in Europa, Asien und den USA.