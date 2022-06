Unsere letzte Kommentierung zu Nel ASA überschrieben wir am 13.05. mit „Aktie sendet Lebenszeichen“. Darin thematisierten wir den damals zu beobachtenden Ausbruch der Aktie über die Marke von 1,25 Euro. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen und es hat sich einiges getan.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Ganz so „schlimm“ wurde es nach dem Bruch der 1,25er Unterstützung dann doch nicht. Nel ASA tauchte zwar in Richtung 1,10 Euro ab, gefährdete aber die 1,05 Euro nicht ernsthaft. Aktuell läuft ein Erholungsversuch mit beachtlicher Dynamik. Sollte es Nel ASA gelingen, die Handelswoche oberhalb von 1,25 Euro zu beenden, wäre das ein wichtiger Teilerfolg und würde der Aktie weitere Luft verschaffen. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 1,50 Euro wäre in diesem Fall durchaus möglich. Bis dahin haben die 1,05 Euro auf der Unterseite eine zentrale Bedeutung als Unterstützung.“

In der Folgezeit entwickelte der damalige Vorstoß zunächst beachtliche Dynamik. Er führte die Aktie über untergeordnete Widerstände, doch im entscheidenden Moment versagten Nel ASA die Kräfte. Die Aktie scheiterte mit dem Versuch, die eminent wichtige Widerstandszone um 1,50 Euro zu überspringen. Diese wurde und wird noch immer von der nicht minder wichtigen 200-Tage-Linie verstärkt.

In den letzten Tagen war eine Rückzugsbewegung zu beobachten. Nel ASA erreicht derzeit die 1,40 Euro. Idealerweise kann dieser Kursbereich den Rücksetzer eindämmen. In jedem Fall gilt es, Rücksetzer unter die 1,25 Euro zu vermeiden. Tritt dieses Szenario dennoch ein, ist Obacht geboten, würde dann auch der Bereich um 1,05 Euro erneut in den Fokus rücken.

Kurzum. Der Deckel (Widerstand 1,50 Euro) konnte von der Aktie zuletzt noch nicht gehoben werden. Um das Aufwärtsmomentum nicht vollends zu verlieren, sollte die Aktie den Bereich um 1,40 Euro verteidigen. Gelingt dieses Unterfangen nicht, könnte es auf der Unterseite noch einmal eng werden. Sollte es zudem unter die 1,25 Euro gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.