Der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) führt die Top 20 der am häufigsten verkauften ETFs beim Smartbroker in der letzten Börsenwoche an. Danach folgen der Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C und der Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C.



Vier ETFs sind dabei, die sich am S&P 500 orientieren: der iShares Core S&P 500 - B UCITS ETF (Acc) auf Platz sieben, der Vanguard S&P 500 UCITS ETF an sechzehnter Stelle, auf Platz 19 der Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C und der Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C an zwanzigster Stelle.



Top 20 der meistverkauften ETFs beim Smartbroker in der vergangenen Woche:

1. iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) 2. Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C 3. Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C 4. iShares Global Clean Energy UCITS ETF 5. iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) 6. Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C 7. iShares Core S&P 500 - B UCITS ETF (Acc) 8. Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 9. Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 10. HSBC MSCI WORLD ETF 11. iShares NASDAQ-100 (R) (DE) 12. iShares Agribusiness UCITS ETF 13. Vanguard FTSE All-World ETF $ Cap 14. iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) 15. Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C 16. Vanguard S&P 500 UCITS ETF 17. iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) 18. iShares US Property Yield UCITS ETF 19. Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C 20. Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C

Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion