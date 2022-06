Gerresheimer und MedTech-Start-up Adamant Health streben Revolution in der Parkinson-Behandlung an

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf/Kuopio (ots) -- Partner bündeln Forschung und Expertise, um das Leben von MillionenParkinson-Patienten weltweit mit technologiebasierten Lösungen zu verbessern- Gerresheimer beteiligt sich an Seed-Runde des finnischen MedTech-Unternehmensund Universitäts-Spin-Offs- Technologie der Partner erlaubt Monitoring und personalisierteMedikationsanpassungDie Gerresheimer AG und das finnische MedTech-Unternehmen Adamant Health Oykooperieren bei der Entwicklung einer lebensverbessernden Lösung für Millionenvon Parkinson-Patienten weltweit. Die in der Entwicklung befindlicheMesstechnologie und Plattform wird eines der größten Hindernisse in derBehandlung von Parkinson-Symptomen angehen: Die Bestimmung des optimalenZeitpunkts zur Einnahme symptomunterdrückender Medikamente. Die Mess- undAnalysetechnik von Adamant Health und die digitale Plattformlösung vonGerresheimer werden künftig helfen, den richtigen Zeitpunkt für dieMedikamenteneinnahme zu bestimmen. Gleichzeitig wird sie sowohl den Patientenals auch den Arzt über den Fortgang der Behandlung und die Entwicklung derSymptome informieren. Der Vorteil für die Patienten: Die Symptome werdenstabiler und vorhersehbarer. Das ermöglicht ihnen, ihren Alltag sicherer,strukturierter und angenehmer zu gestalten."Unser gemeinsames Ziel ist es, die Behandlung der Parkinson-Krankheit zuoptimieren und die Lebensqualität der Patienten deutlich zu verbessern", sagteDietmar Siemssen, CEO von Gerresheimer. "Die Investition in Adamant ist Teilunserer strategischen Expansion im Bereich der personalisiertenMedikamentenverabreichung in Kombination mit plattformbasiertem und digitalemKrankheits-Monitoring. Sie wird unser Angebot an High Value Solutions ergänzenund folgt damit den in unserem Strategieprozess formula G definierten Zielen",fügte er hinzu.Die Parkinson-Krankheit ist eine fortschreitende Störung des Nervensystems, diezu regelmäßig wiederkehrendem Zittern, Steifheit und Verlangsamung vonBewegungen führt. Die Krankheit ist derzeit nicht heilbar, Medikamente könnendie Symptome aber erheblich lindern. Weltweit sind etwa zehn Millionen Patientenvon dieser Krankheit betroffen."Unser Mess- und Analyseservice wird mit seiner einzigartigen Technologie dazubeitragen, Therapien zu individualisieren und damit die Lebensqualität derPatienten deutlich zu verbessern", sagte Paulus Carpelan, CEO von Adamant HealthOy. "Wir gehen davon aus, dass sich die Zahl der Parkinson-Patienten in dennächsten 30 Jahren mehr als verdoppeln wird", fügte er hinzu.