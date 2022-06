Am letzten DAX-Handelstag am Freitag gehört Delivery Hero nochmal zu den Tagesgewinnern. Am Mittag liegt die Aktie rund fünf Prozent am Plus. Danach ist das Abenteuer DAX für den Berliner Essenslieferanten jedoch vorerst beendet.

Die knapp zweijährige Zugehörigkeit zur ersten deutschen Börsenliga war für Anleger ein klarer Flop. Im August 2020 war Delivery Hero für den Skandalkonzern Wirecard nachgerückt. Schon damals hagelte es Kritik, da das Unternehmen noch nie schwarze Zahlen geschrieben hat. Die Anleger-Euphorie um eines der größten deutschen Tech-Unternehmen ist inzwischen verflogen. Mit einem Kurs von über 90 Euro im August 2020 im DAX gestartet, notiert die Aktie nach den heftigen Kursturbulenzen der letzten Tage mittlerweile bei 32 Euro.