NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat am Freitag die im späten Vortageshandel eingeschlagene Erholung mit viel Schwung fortgesetzt. Marktbeobachter halten es derzeit für denkbar, dass die US-Notenbank Fed auf ihrem schnellen Zinserhöhungskurs etwas den Fuß vom Gas nehmen könnte, sollte die Wirtschaft in eine Rezession rutschen und die Inflation sich etwas abkühlen.

Der Dow Jones Industrial stieg zwei Stunden vor Schluss um 2,16 Prozent auf 31 338,53 Punkte. Bei 31 370 Zählern hatte er im Verlauf ein Hoch seit zwei Wochen erreicht. Ende Mai gab es letztmals ein Wochenplus, nun aber steuert der US-Leitindex auf einen fast fünfprozentigen Wochengewinn zu. Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag 2,39 Prozent auf 3886,38 Zähler zu.