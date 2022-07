Nachdem Mitte Februar ein Kursanstieg über einen mittelfristigen Abwärtstrend bestehend seit August 2020 gelungen war, konnte ein klares Kaufsignal mit Zielen an den Verlaufshochs von vor zwei Jahren im Bereich von 2.075 US-Dollar generiert werden. Dieses Kursziel wurde nur wenig später erwartungsgemäß abgearbeitet, anschließend folgte eine Konsolidierung zurück auf den vorherigen Abwärtstrend. Seit Wochen kämpft das Edelmetall nun in diesem Bereich um einen tragfähigen Boden und eine mögliche Wiederaufnahme des übergeordneten und seit Sommer 2018 bestehenden Aufwärtstrends. Für Zuversicht sorgt dabei ein potenzieller Support aus November letzten Jahres um 1.765 US-Dollar, allerdings befindet sich eine Stabilisierung vergleichsweise noch in einem frühen Stadium.

Bullen müssen sich bald beweisen