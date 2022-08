Biologe_1: Eine KE ohne Projekt macht wenig Sinn und würde unnötiger Weise zu einem Vertrauensverlust führen. Ob, und in welcher Höhe eine KE überhaupt kommt, weiß keiner so recht. Ich hoffe natürlich, dass die KE direkt zum Erwerb von Firmen oder Energieproduzenten führen wird. Plug Power ist durch das Kanada-Abkommen wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt, da das Unternehmen anderen um Jahre voraus, Inhaber zahlreicher Patente ist und zahlreiche Sockelkunden aufzuweisen hat. Aber das sollte bekannt sein! […] Long Investment – in zwei bis drei Jahren sehen wir ganz andere Kurse. Politik und Wirtschaft sind sich einig – ohne Wasserstoff geht nichts mehr.