NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Inflationsschock und hohen Kursverlusten am Vortag bleiben die Anleger an den US-Börsen vorsichtig. Ein anfänglicher zaghafter Erholungsversuch des Dow Jones Industrial stockte rasch. Nach einer Stunde sank der Leitindex kurz unter die Marke von 31 000 Punkten und erreichte so ein weiteres Tief seit Mitte Juli. Zuletzt lag er aber wieder leicht mit 0,15 Prozent im Plus bei 31 151,57 Punkten.

Andere wichtige New Yorker Indizes behaupteten etwas mehr Gewinne: Der breit aufgestellte S&P 500 bewegte sich mit 3944,49 Punkten mit 0,30 Prozent im Plus. Der technologielastige Nasdaq 100 stand 0,63 Prozent höher bei 12 109,89 Punkten. Tech-Werte gelten als besonders zinsabhängig. Sie hatten am Vortag mit einem Abschlag von mehr als fünf Prozent besonders stark darunter gelitten, dass der Druck auf die US-Notenbank Fed mit den jüngsten Inflationsdaten bei den Zinserhöhungen nicht nachlässt.