Es ist immer einfach, auf diejenigen zu schimpfen, die in der Verantwortung stehen - aber es ist dennoch offensichtlich derzeit ein großes Versagen dieser Verantwortlichen erkennbar: bei der EZB, bei der Fed und bei der Politik und ihrem Umgang mit der Energiekrise! Da wird immer am Symptom herum gedocktert, statt an die Ursache des Problems zu gehen. So helfen vielleicht die Maßnahmen der Bundesregierung in der Eneriekrise kurzfristig, aber solange das Angebot an Energie nicht ausgeweitet wird, löst man das Problem nicht sondern bekämpft nur das Symptom. Ähnlich die Notenbanken Fed und EZB, die zuerst veragten, indem sie die Inflation nicht kommen sahen, und nun in Panik sind und mit ihren Maßnahmen überschießen. Statt Schmerz im Sinne der kreativen Zerstörung von Schumpeter zuzulassen, wird immer versucht, den notwendigen Schmerz zu vermeiden. Die Folge: Die Zombifizierung der Wirtschaft auf Kosten der in Jahrzehnten angesammelten Substanz. Wir bräuchten jetzt Churchill, aber haben nur den Bürokraten Scholz..

Hinweise aus Video:

1. Einzelhandel schreit nach Hilfe – Pleitewelle droht

2. BaFin schützt Kleinanleger vor unbegrenzten Verlusten beim Future-Handel

3. Dollar-Mangel in der Welt: Mongolei beschränkt Abhebungen

