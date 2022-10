Die Investmentbank RBC hat eine Liste an Aktien erstellt, die ihrer Meinung nach dem Bärenmarkt standhalten können und ein hohes Aufwärtspotenzial bieten. Hier ist eine Auswahl dieser Aktien:

Für den S&P 500 war es zum ersten Mal seit 2009 der dritten Quartalsrückgang in Folge. Eine Besserung ist kaum in Sicht. Die Inflation und der Krieg in der Ukraine dauern an. Eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank Fed um 0,75 Prozentpunkte steht im Raum.

Die Sanktionen gegen Russland haben die Öl- und Gaspreise in diesem Jahr auf ein Rekordniveau getrieben, was wiederum die Aktie von Conocophillips beflügelte. Das Kursziel macht die kanadische Investmentbank bei 130 US-Dollar je Aktie fest – circa 18 Prozent über dem derzeitigen Kursniveau. Conocophillips sei aufgrund seines niedrigen Break-even-Punktes gut positioniert, um die Performance der großen Explorations- und Produktionsunternehmen zu übertreffen, so Analyst Scott Hanold bei CNBC.

Den Aktien von CrowdStrike schreibt RBC ein Kursziel von 236 US-Dollar zu, was einem Anstieg von über 30 Prozent bedeuten würde. Der Grund: "Die langfristige Stärke der Installationsbasis sollte zu starken Nettoexpansionsraten führen, da das US-amerikanische Unternehmen für Informationssicherheit und Cybersicherheitstechnologie zusätzliche Sitze und Module verkauft", zitiert CNBC den Analysten Metthew Hedberg.

Des Weiteren befindet sich Palo Alto Networks in der Auswahl. Ein Aufwärtspotenzial von ebenfalls über 30 Prozent rechnet RBC der Tech-Aktie aus. Hedberg vermutet, dass der wachsende Bedarf an komplexen Sicherheitssystemen dem Cybersicherheitsunternehmen Rückenwind geben werde.

Gute Chancen für das vierte Quartal in diesem Jahr sehen die RBC-Experten auch für Restaurant Brands International, den Eigentümer von Burger King und Popeyes. Das Kursziel von RBC liegt bei 70 US-Dollar, was ein Anstieg von 29 Prozent entsprechen würde.

UnitedHealth steht bei RBC hoch im Kurs. Das Unternehmen sei in weiten Teilen des US-Gesundheitswesens tätig und biete den Anlegern einen attraktiven langfristigen Wachstumspfad, so die Begründung im CNBC-Artikel.

Aktien des Düngemittelherstellers Nutrien und des Versorgungsunternehmens PG&E stehen ebenso auf der Liste der Top-Picks.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

