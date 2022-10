Der Nettogewinn von BYD erreichte demnach für das dritte Quartal 5,72 Milliarden Chinesische Yuan (etwa 788,75 Millionen US-Dollar). Der Nettogewinn für die ersten neun Monate stieg um satte 281 Prozent auf 9,31 Milliarden Chinesische Yuan (CNY) an, wie das Unternehmen am Freitag in einem Börsenbericht mitteilte.

Der Umsatz stieg um ganze 115,6 Prozent auf 117,1 Milliarden Chinesische Yuan. Gegenüber dem Vorquartal wuchs er um 39,8 Prozent. Seit Jahresanfang haben die Chinesen den Umsatz um 84,4 Prozent auf 267,7 Milliarden Chinesische Yuan gesteigert.