Unternehmenstermine

06:45 Uhr, Schweiz: Adecco, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Rational, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Belgien: Solvay, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Schweiz: Geberit, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Frankreich: BNP Paribas, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Niederlande: ING Groep, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Heidelberg Materials, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Zalando, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Kontron, Q3-Zahlen

07:25 Uhr, Deutschland: Compugroup Medical, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Scout24, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: SGL Carbon, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Uniper, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: BMW, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Hugo Boss, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Hannover Rück, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Telefonica Deutschland, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Österreich: AT&S, Q2-Zahlen

07:30 Uhr, Österreich: Raiffeisen International, Q3-Zahlen

07:40 Uhr, Deutschland: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen

07:40 Uhr, Deutschland: Elringklinger, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Österreich: Verbund, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Sainsbury, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Smith & Nephew, Q3-Umsatz

08:00 Uhr, Niederlande: Stellantis, Q3-Umsatz

08:00 Uhr, Deutschland: PVA Tepla, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Rolls-Royce, Q3-Umsatz

08:00 Uhr, Großbritannien: BT Group, Halbjahreszahlen

11:30 Uhr, USA: Cigna, Q3-Zahlen

12:00 Uhr, USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen

12:30 Uhr, USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen

13:00 Uhr, USA: Kellogg, Q3-Zahlen

14:00 Uhr, Deutschland: Hochtief, Q3-Zahlen

17:50 Uhr, Italien: Enel, Q3-Zahlen

18:00 Uhr, Deutschland: Freenet, Q3-Zahlen

21:00 Uhr, USA: Amgen, Q3-Zahlen

21:00 Uhr, USA: Expedia, Q3-Zahlen

21:05 Uhr, USA: Starbucks, Q4-Zahlen

21:15 Uhr, USA: PayPal, Q3-Zahlen

FAST BREAK ist nicht zu stoppen: Der neue Börsendienst aus unserem Hause hat nun die restliche Short-Position auf Tesla geschlossen. Das unglaubliche Ergebnis: 200 Prozent Performance in nur wenigen Tagen. Der Chefredakteur Stefan Klotter hat bereits die nächsten Trades ausgemacht. Erfahren Sie hier mehr.

Konjunkturdaten

08:00 Uhr, EU: Acea, Neuzulassungen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben Q3/22

08:00 Uhr, Türkei: Verbraucherpreise 10/22

08:30 Uhr, Schweiz: Verbraucherpreise 10/22

09:00 Uhr, Spanien: Arbeitslosenzahlen 10/22

10:00 Uhr, Norwegen: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 Uhr, Italien: Arbeitslosenquote 09/22

10:30 Uhr, Großbritannien: PMI Dienste 10/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 Uhr, Belgien: Arbeitslosenquote 09/22

13:00 Uhr, Großbritannien: BoE, Zinsentscheid

13:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 09/22

13:30 Uhr, USA: Produktivität ex Agrar Q3/22 (vorläufig)

13:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:45 Uhr, USA: PMI Dienste 10/22 (2. Veröffentlichung)

15:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 09/22

15:00 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 09/22 (endgültig)

15:00 Uhr, USA: ISM Index Dienste 10/22



Sichern Sie sich jetzt den kostenlosen Report Americas Most Wanted – den Börsendienst von Martin Goersch und Mike Seidl. HIER KLICKEN!

Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 03.11.2022 Zeit Land Relev. Termin 09:00 ITA Arbeitslosenqoute 09:05 EUR Rede der EZB Präsidentin Lagarde 09:10 EUR EZB Panetta Rede 10:30 GBR S&P Global/CIPS Gesamtindex EMI 10:50 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 11:00 EUR Arbeitslosenquote 13:00 GBR BoE Anleihenkaufprogramm 13:00 GBR BoE Zinssatzentscheidung 13:00 GBR Bank of England Bericht zur Geldpolitik 13:00 GBR Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung 13:00 GBR Bank von England Sitzungsprotokoll 13:00 GBR BoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins 13:00 GBR BoE MPC Abstimmung für Erhöhung der Zinsen 13:00 GBR BoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen 13:30 CAN Internationaler Warenhandel 13:30 USA Handelsbilanz 13:30 USA Lohnstückkosten 13:30 USA Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft 13:30 GBR BoE Gouverneur Bailey Rede 13:30 USA Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt 13:30 USA Erstanträge Arbeitslosenunterstützung 14:45 USA S&P Global PMI Gesamtindex 14:45 USA S&P Global PMI Dienstleistungen 15:00 USA Werkaufträge 15:00 USA ISM Index der Auftragseingänge im nichtverarbeitenden Gewerbe 15:00 USA ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe 15:00 USA ISM nicht-verarbeitendes Gewerbe 15:00 USA ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise 18:30 CAN BoC Beaudry Rede



Bleiben Sie mit wallstreet:online informiert!

Ihre wallstreet:online Zentralredaktion aus Berlin