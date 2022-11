In Deutschland geht die Berichtssaison am Dienstag mit gut gefüllter Agenda weiter. Unter anderem dürften die Zahlen der Dax-Werte Deutsche Post , Bayer , Henkel , Munich Re sowie der Volkswagen-Holding Porsche SE und des Gendiagnostik-Konzerns Qiagen darüber Auskunft geben, wie sich die deutsche Wirtschaft schlägt. Aus dem MDax wird diese Reihe ergänzt um Fraport und Evonik .

Die Experten der ING-Bank messen den Ergebnissen der US-Zwischenwahlen eine größere Bedeutung für die Kursentwicklung am Aktienmarkt zu. Erwartete Gewinne der Republikaner wären laut der ING positiv für Anleihen und Aktien. Profitiert hatten die Börsen zuletzt aber auch von Spekulationen mit Blick auf ein mögliches Ende der Null-Covid-Strategie in China.

Eine Stunde vor dem Xetra-Start deutete der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Leitindex nur wenig Bewegung an mit plus 0,03 Prozent auf 13 538 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls kaum verändert erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf dem höchsten Dax -Niveau seit Monaten gehen die Anleger am Dienstag abwartend an deutsche Aktien heran. Bevor am Donnerstag US-Inflationsdaten die Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden, sind zunächst die Blicke auf die Zwischenwahlen in den USA gerichtet, die über den künftigen Spielraum von US-Präsident Joe Biden entscheiden dürften. Außerdem verarbeiten die Anleger eine Fülle an Quartalszahlen.

