AMC hat daran gearbeitet, seine Schuldenlast zu verringern. Im Oktober refinanzierte das Unternehmen einen Teil der Schulden und verlängerte die Laufzeiten bis 2027, nachdem es eine Privatplatzierung in Höhe von 400 Millionen US-Dollar abgeschlossen hatte.

"Wir sind noch nicht über den Berg", zitiert CNBC CEO Adam Aron aus einer Telefonkonferenz mit Investoren. "Während die Einspielergebnisse unverkennbar steigen, liegen sie immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie."

AMC gibt weiterhin mehr aus, als es einnimmt. Das Unternehmen gab an, im dritten Quartal mehr als 179 Millionen US-Dollar an Barmitteln verbrannt zu haben. Laut CFO Sean Goodman geht AMC davon aus, dass sich der Cash-Burn im vierten Quartal verringern wird. Während der Schuldenabbau und die Erhöhung der Liquidität die Hauptinitiativen sind, habe man auch Konkurrenten, die mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, als potenzielle Übernahmekandidaten im Blick.

Anfang dieses Jahres hat AMC eine Dividende an die Stammaktionäre in Form von Vorzugsaktien namens "APE" ausgeschüttet. Man werde bis zu 425 Millionen dieser Vorzugsaktien verkaufen, so AMC. Bis Dienstag wurden etwa 14,9 Millionen Aktien verkauft, was zu einem Nettoerlös von etwa 36,4 Millionen US-Dollar führte.

Die AMC-Aktie ist seit Januar um fast 80 Prozent gefallen und erreichte am Montag vor Vorlage des Zahlenwerks einen 52-Wochen-Tiefststand von 5,17 US-Dollar. CEO Aron führt den fallenden Aktienkurs auf makroökonomischen Gegenwind, insbesondere die Inflation und die Leistung von Konkurrenten wie Cineworld zurück, das kürzlich Konkurs angemeldet hat.

Die APE-Einheiten stiegen zunächst nach Präsentation der Zahlen, fielen dann aber um 5,6 Prozent. AMC-Aktien (AMC) fielen um 5,7 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Stürmische Zeiten an der Börse, so stürmisch wie lange nicht mehr. Gerade in der zweiten und dritten Reihe lassen sich jedoch Aktien finden, die das Prädikat "sturmfest" verdienen. Eine besondere Perle, die auch noch mit einer interessanten Dividenden-Rendite überzeugt, hat unser Experte Marcel Torney für Sie gefunden. Erfahren Sie hier mehr.