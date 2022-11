Anlass der Studie: GBC Best of m:access 2022

Im herausfordernden Marktumfeld legt die GBC-Selektion um 8,7 % zu; wieder vielversprechende Unternehmen in der neuen Auswahl



Liebe Investoren,



mit der diesjährigen Neuauflage der GBC Best of m:access-Studie präsentieren wir Ihnen 15 Unternehmen des Münchner

Qualitäts-Börsensegments, die gemäß unserem Bewertungsansatz eine besonders attraktive Bewertung aufweisen. Mit Blick auf die vergangenen Best of m:access-Studien zeigt sich, dass wir mit unserer wechselnden Auswahl bislang richtig lagen. Im Zeitraum 02.11.2020 - 31.10.2022, was gleichzusetzen ist mit dem Zeitraum seit dem Erscheinen unserer letzten GBC Best of m:access-Studie, weisen die Werte unserer damaligen Selektion im Durchschnitt ein Kursplus von 8,7 % auf. Im Vergleich dazu weist der DAX mit 12,4 % eine zwar leicht bessere Performance auf, der SDAX (-4,8 %) und der m:access-All Share Index (-35,7 %) weisen aber sogar eine deutlich negative Index-Performance vor.



Im Rahmen dieser Studie präsentieren wir Ihnen eine in Teilen neu zusammengesetzte "GBC Best of m:access" - Auswahl, die weiterhin 15 Unternehmen umfasst. Bei unserer Auswahl von im m:access gelisteten Unternehmen können wir jährlich aus einer größeren Grundgesamtheit auswählen, was dem Erfolg des Münchner Börsensegments zu verdanken ist. Gegenüber unserer letzten Studie (Veröffentlichungsdatum: 05.11.2020) wurden 10 Unternehmen im m:access neu aufgenommen. Derzeit sind 67 Unternehmen im Münchner Börsensegment gelistet.



In der "GBC Best of m:access 2022" sind Einschätzungen zu folgenden Unternehmen enthalten:



ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029)

audius SE (ISIN: NL0006129074)

Baader Bank AG (ISIN: DE0005088108)

BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (ISIN: DE000A1CRQD6)

Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981)

EQS Group AG (ISIN: DE0005494165)

International School Augsburg -ISA- gAG (ISIN: DE000A2AA1Q5) Mensch und Maschine SE (ISIN: DE0006580806)

SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22)

SECANDA AG (ISIN: DE000A0JC0V8)

SMT Scharf AG (ISIN: DE000A3DRAE2)

Solutiance AG (ISIN: DE000A30U9E2)

UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808)

UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3)

Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6)



Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Investments,



Cosmin Filker

Stellv. Chefanalyst





°