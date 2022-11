LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat Delivery Hero von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 65 Euro angehoben. Der Essenslieferant habe den Wendepunkt erreicht, und sei auf geradem Weg in die Profitabilität, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf einen für 2023 signalisierten bereinigten operativen Gewinn (Ebitda). Zudem plane die Gesellschaft, während des zweiten Halbjahres 2023 den Break-even beim Barmittelfluss zu erreichen. Der Experte hob seine Schätzungen bis 2024 an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2022 / 06:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Delivery Hero Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +2,84 % und einem Kurs von 45,29EUR an der Börse Tradegate.



Rating: Buy

Analyst: HSBC

Kursziel: 65 Euro