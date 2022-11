Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es letztlich um 0,77 Prozent auf 25 547,45 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verabschiedete sich 0,40 Prozent tiefer bei 3909,28 Punkten. Die nationalen Indizes in Paris und London gaben ebenfalls moderat nach. In New York stand der US-Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss gut 0,3 Prozent im Minus.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach einer wochenlangen Erholungsrally am Montag Ermüdungserscheinungen gezeigt. Zum Handelsende verlor der deutsche Leitindex 0,36 Prozent auf 14 379,93 Punkte. Wirkliche Anzeichen von Schwäche sieht Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets allerdings nicht. Offenbar bremse lediglich die "dahindümpelnde Wall Street" den Dax auf seinem Weg in Richtung 15 000 Punkte.

Dank sieben Gewinnwochen in Folge hat der Dax vom Jahrestief Ende September aus 21 Prozent Boden gut gemacht und den Jahresverlust von 25 auf neuneinhalb Prozent eingedämmt. In diese Richtung könnte es Oldenburger zufolge auch weitergehen. Denn die Statistik verspreche für den Zeitraum zwischen Thanksgiving an diesem Donnerstag und Neujahr eine saisonal starke Kursentwicklung. Bereits jetzt eine Jahresendrally auszurufen, könnte sich allerdings als verfrüht herausstellen, warnte der Experte. "Dafür stellen die nächsten Inflationsdaten und nicht zuletzt die Dezember-Sitzungen von EZB und (US-Notenbank) Fed noch beträchtliche Hürden dar."

Erzeugerpreise aus Deutschland für den Oktober gaben am Montag Hinweise auf einen nachlassenden Preisdruck. Die Daten machten Hoffnung, dass auch bei den Verbraucherpreisen bald der Hochpunkt der Inflationsrate erreicht wird, auch wenn das Inflationsproblem damit noch lange nicht überwunden sei, hieß es dazu von der Commerzbank. Der jüngste Aufwärtsschub am Aktienmarkt gründet vor allem auf den nachlassenden Inflationsdruck, entsprechende Daten aus den USA hatten unlängst die Rally befeuert und zugleich die Hoffnung der Aktien-Anleger auf künftig nicht mehr so stark steigende Zinsen genährt.

Für etwas Unbehagen sorgte die Corona-Lage in China, wo vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen am Sonntag der erste Corona-Tote seit gut einem halben Jahr gemeldet worden war. Anleger fürchten nun, das Land könnte nach zuletzt vorsichtigen Signalen einer gewissen Öffnung die Zügel wieder anziehen - dies lastete vor allem in Hongkong auf den Aktienkursen.