Unser DAX schaffte nun bereits die achte Woche in Folge ein Plus und stieg damit im November um rund 10 Prozent. Einen solchen Anstieg hatten wir bereits im Oktober verzeichnet, sodass sich der Abstand zum Jahrestief aus Ende September nun weiter vergrößerte.

Im Gesamtkontext wäre sogar das Minus von diesem Kalenderjahr ausgeglichen, wenn diese Geschwindigkeit des Anstiegs bis zum Jahresende beibehalten wird. Dies sieht man in der Monatsperformance hier deutlich:

Dabei stach kein einzelner Handelstage hervor, oder wenn, dann nur der Donnerstag. Denn ohne den Handel an der Wall Street, wo mit Thanksgiving ein Feiertag Einzug hielt, gab es einen weiteren Schwung auf der Oberseite und neue Monatshochs. Der Blick auf die einzelnen Handelstage zeigt, dass wir hierbei auch ein erhöhtes Volumen hatten:

2022-11-26 DAX-Handelstage November

Kaum eine Veränderung an der Börse Frankfurt bei den Hochs und dem Schlusskurs:

2022-11-28 DAX Freitag Börse Frankfurt

Fasst man das Chartbild zusammen, dann ist hier der Aufwärtstrend weiterhin sehr präsent und dominant:

20221126 Wochenverlauf Xetra DAX

Dieser Zustand ist bereits seit den US-Verbraucherpreisen mit dem sinngemäßen "Aufatmen" der Marktteilnehmer über das Zurücklaufen der Inflation in den USA zu beobachten. Genau dieser Bereich dient der Bewegung sozusagen als Fundament:

20221126 Xetra DAX seit Verbraucherpreisen

Verwunderlich ist hierbei, dass die Verbraucherpreise in Deutschland und Europa noch keinen Trendwechsel vollzogen haben, in den USA scheinbar aber bereits nachgebend sind und bleiben. Darüber spreche ich im Morgenvideo noch einmal ausführlich.

Damit ist im "Big Picture" (das Chartbild aus der Analyse vom 20.11.2022) noch weiteres Potenzial vorhanden, was ich dort skizzierte:

20221120 Xetra DAX Big Picture

Ist die Abschwächung des Momentums nun zum Wochenstart wieder nur eine Korrektur oder gar eine Umkehr?

DAX zum Wochenstart

Die Meldungen aus China über weitere Demonstrationen gegen die Covis19-Strategie der Regierung machen etwas Sorge. Eskaliert dies, sind nicht nur menschliche Schicksale dort zu beklagen, sondern auch die Einschränkung der weiter angespannten Lieferketten und letztlich sogar ein politischer Umbruch. Daher gilt es, diese News sehr aufmerksam zu verfolgen.

Über Nacht zum Montag ist auf Basis dieser News auch eine leichtere DAX-Tendenz eingekehrt und sogar eine Kurslücke im Future:

20221128 Vorboerse DAX kurzfristig

Wie weit diese nun nach unten führt, ist schwer zu sagen. Bei starker Dynamik nutze ich ab 9.00 Uhr die letzten Korrekturtiefs als Trigger für Short, laufen wir nur langsam nach unten, sind dies meine potenziellen Long-Einstiege im weiteren Trend:

20221128 Vorboerse DAX

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für Montag 28.11.22

Dabei sprechen wir neben Forex und Index-Bewegungen auch Aktien an, die aktuell mit ihren Quartalszahlen für Impulse am Markt sorgen. Für die kommenden Tage stehen diese Bilanzen von Aktienwerten an:

20221127 Earnings week

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es ebenfalls. Wir starten etwas ruhiger in die neue Woche.

10.00 Uhr dürfte der Blick auf die Geldmenge in Europa spannend sein, da sie auch die Inflation mit unterstützt.

Am Nachmittag ist dann der Dallas Fed Herstellungsindex relevant und einige Reden aus dem Notenbank-Umfeld.

Die eigentlich immer freitags zu vernehmenden COT-Daten werden heute 21.30 Uhr nachgereicht.

Ausführlich habe ich alle anstehenden Termine hier aufgelistet:

2022-11-28 Wirtschaftsdaten

