Gold schwankt

Bei der Aufrüstung der Bundeswehr wurden bislang nur Aufträge an US-Firmen fest zugesagt. An deutsche Firmen sind die Anforderungen im Umwelt- und Arbeitsschutz so hoch, dass sie nicht erfüllbar sind. Panzer müssen so gebaut werden, dass Schwangere dort sicher arbeiten können, und Schiffe müssen mit Adblue-Tanks ausgerüstet werden, um den Ausstoß von Schadstoffen zu reduzieren.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar seitwärts (aktueller Preis 54.299 Euro/kg, Vortag 54.346 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber stabilisiert sich (aktueller Preis 21,30 $/oz, Vortag 21,24 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 1.004 $/oz, Vortag 982 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 1.796 $/oz, Vortag 1.782 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1,5 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 85,41 $/barrel, Vortag 81,46 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 4,2 % oder 4,9 auf 113,4 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Kinross 4,5 %. Bei den kleineren Werten geben Argonaut 8,6 %, McEwen 8,5 % und Belo Sun 8,0 % nach. GoldMining verbessert sich 3,7 %. Bei den Silberwerten fallen Minaurum 10,3 %, Endeavour 8,7 % und Bear Creek 7,8 %.