Die Spannung vor den US-Daten und der Rede des US-Fed-Präsidenten Jerome Powell lag gestern förmlich in der Luft. Zunächst startete wir etwas stärker in der Handel und hatten am Morgen somit direkt den Sprung über die 14.430 geschafft. Eine Region, an der unser DAX am Dienstag ganztägig und am Montag nachmittags mehrfach gescheitert war. Darüber sprachen wir gestern in der Morgenanalyse vom 30.11.2022 und diesem Chartbild (Rückblick):

20221129 Xetra DAX mittelfristig

Beide GAPs waren damit intakt und die erste Bewegung auf der Oberseite auch schnell wieder eingefangen. Es folgte der obligatorische Test der Tagestiefs und damit auch der Tiefs aus dem Nachthandel. Sie hielten erst einmal dem Druck im Markt stand und umrahmten damit einen Kursbereich, der uns nun seit dem Wochenstart begleitete:

20221130 Xetra DAX Wochenverlauf

Immer wieder stand dabei die 14.400er-Marke im Fokus. Daran änderten auch die US-Daten vom Nachmittag nichts.Insbesondere, weil sie ein gemischtes Bild abgaben.

Während die US-Wirtschaft im Sommerquartal mit 2,9 Prozent stärker als erwartet gewachsen ist, wie das BIP signalisierte, schufen die US-Unternehmen im November deutlich weniger Arbeitsstellen geschaffen als prognostiziert. Nur 127.000 neue Jobs wurden beim Personaldienstleister ADP verzeichnet.

Damit kam der DAX erst einmal nicht wirklich vom "Fleck" und vollzog ein minimales Plus, was letztlich das Minus vom Dienstag ausglich. Dies zeigen die Eckpunkte an der Börse Frankfurt an:

2022-11-30 DAX Boerse Frankfurt

Gewinner war hier eine Infineon und der Autosektor. Erst am Abend sollte es dann nachbörslich weitere Gewinne geben, als Jerome Powell bei einer Rede vor dem Think Tank Brookings eine lockere Zinspolitik verkündete:

2022-12-01 Powell Headline

Die meisten Aktien drehten in den Gewinn oder bauten angelaufene Gewinne aus. Zum Handelsende 22.00 Uhr von der Wall Street stand dort ein deutliches Plus:

2022-11-30 Wall Street

Die Heatmap der Aktienwerte aus dem DAX änderte sich daher auch bis 22.00 Uhr deutlich und wurde fast komplett grün:

2022-11-30 DAX Aktien Heatmap

Was ist hieraus für den neuen Handelstag abzulesen?

DAX-Ideen am ersten Handelstag des Monats

Die Range vom Dienstag im XETRA-Markt wurde überschritten und der Aufwärtstrend getestet. Er hielt dem Druck vom Vormittag stand und skizzierte sich im Gesamtmonat November wie folgt:

20221130 Xetra DAX Monatsverlauf

Der Aufschwung am Abend passt somit in das Gesamtbild. Er entstand nach dem XETRA-Schluss und ist daher nur im Endloskontrakt zu sehen - dafür aber bis heute Morgen und dort mit neuen Monatshochs:

20221201 DAX Vorboerse

Übergeordnet ist somit auch im Endloskontrakt der Aufwärtstrend weiter intakt und wurde eindrucksvoll bestätigt. Die nächsten Ziele auf der Oberseite können daher in "Angriff genommen" werden:

20221201 DAX Endloskontrakt

Das große GAP, welches wir heute erhalten, muss bei diesem Momentum nicht zwangsläufig geschlossen werden. Die Kurslücke zu vergangenem Freitag dürfte jedoch gleich Geschichte sein.

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für Donnerstag den 01.12.22

Dabei sprechen wir neben Forex und Index-Bewegungen auch Aktien an, die aktuell mit ihren Quartalszahlen für Impulse am Markt sorgen. Gestern Abend kam Salesforce mit Daten und heute vorbörslich stehen diese Unternehmen auf der Agenda:

20221201 Earnings

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es ebenfalls.

Wir starten 8.00 Uhr mit den Einzelhandelsumsätzen aus Deutschland und haben danach eine Menge Daten des S&P Global der Einkaufsmanager auf der Agenda.

11.00 Uhr dürfte die Arbeitslosenquote der EU einen Impuls geben und 14.30 Uhr dann der Bericht zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung aus Amerika. Er gilt als Vorbote für den wichtigen Arbeitsmarktbericht am Freitag.

14.30 Uhr sind die Privatausgaben und der PCE Deflator in verschiedenen Gattungen für den US-Verlauf prägend. Weitere ISM-Daten stehen dann 16.00 Uhr auf der Agenda sowie weitere Reden aus dem Notenbankumfeld.

Ausführlich habe ich alle anstehenden Termine hier aufgelistet:

2022-11-30 Wirtschaftstermine1

2022-11-30 Wirtschaftstermine2

