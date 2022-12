Bunker Hill Mining: Update zum Minenbau, Analysten optimistisch!

Bunker Hill Mining kommt mit dem Bau der gleichnamigen Silber-Zink-Mine in Idaho im Plan voran. Die Analysten von Echelon zeigen sich unterdessen optimistisch für die Arbeiten und die Aktie.

Die Silberpreise ziehen an, auch bei Zink sieht es wieder besser aus. Das sollte der Aktie von Bunker Hill Mining (0,16 CAD | US1206132037) helfen. Viel wichtiger ist aktuell aber der Fortschritt beim Minenbau. Die Kanadier gaben nun ein neues Update zum Stand der Dinge bekannt. Der Fokus liegt derzeit auf der Mühle. Zunächst wird die Maintenance-Einheit abgebaut, um den Aufbau der Mühle vorbereiten zu können. Zudem gehen auch die Arbeiten im Untergrund weiter, wo man bereits das sechste Level erreicht hat.Nicht zuletzt will man im Bereich „Wardner“ ein Upgrade der Energieinfrastruktur vornehmen. So kann die Abhöngigkeit von Diesel-Generatoren weiter reduziert werden und der Zugang zum billigeren und umweltfreundlicheren Energienetz (Wasserkraft) wird möglich. Mehr Informationen finden Sie an dieser Stelle.