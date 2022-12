S&P 500 an oberer Begrenzung des fallenden Trendkanals

Vorbörslich zeigt sich der S&P 500 am heutigen Freitag im Bereich von 4.020 Punkten, nachdem am Vortag noch ein Verlaufshoch bei 4.100 Punkten erreicht wurde. Damit ist der S&P 500 zunächst an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart nach unten abgeprallt und könnte vor einem langfristigen Kursrückgang zur unteren Trendkanalbegrenzung stehen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer