Fazit:

Wochenschlusskurse oberhalb von 42,60 US-Dollar würden Hinweise auf einen weiteren Kursanstieg der Halliburton-Aktie an 50,00 und darüber 57,86 US-Dollar liefern. Hierauf könnte man dann entsprechende Long-Positionen beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MD9YF5 eingehen, vom gegenwärtigen Niveau aus würde die Renditechance 160 Prozent betragen. Rechnerische Kursziele wurden bei 1,34 und 2,09 Euro für den Schein ermittelt. Allerdings sollte eine Verlustbegrenzung den Bereich von 38,00 US-Dollar vorläufig noch nicht überschreiten, da mit anhaltend hoher Volatilität in der Aktie sowie an den Ölmärkten gerechnet wird. Hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 0,20 Euroergeben.