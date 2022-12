Salesforce ist die weltweit führende Cloud-Plattform für Customer-Relationship-Management (CRM). Cloudbasierte CRM-Anwendungen für Vertrieb, Service, Marketing und mehr machen teure IT-Experten für die Verwaltung oder Einrichtung des Systems überflüssig. Am 30. November 2022 veröffentlichte das Management die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022/23. Die Aktie brach als mit Abstand größter Verlierer im Dow um fast zehn Prozent ein. Die Marktteilnehmer werteten die neuen Prognosen als Beleg dafür, dass die Unternehmen in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld ihre Investitionen in Technologie drosseln. Die Führungskrise bei Salesforce sorgte für zusätzliche Schwierigkeiten. Innerhalb weniger Tage verlor das Softwareunternehmen etliche Top-Manager. Auch Gründer Benioff ist in die Kritik geraten. Rivale SAP hat beim Börsenwert bereits aufgeschlossen.

Der Aktienkurs von Salesforce verließ am 18. November 2021 den seit dem Corona-Sell-Off Mitte März 2020 etablierten Aufwärtstrend und bildete unmittelbar danach eine Abwärtssequenz aus. Diese Abwärtssequenz ging am 12. Mai 2022 bei 154,64 US-Dollar in eine Seitwärtsrange über, die bis 31. August 2022 Bestand hatte. Die darauffolgende Schwächephase dauerte bis zum gestrigen Tag an. In einem möglichen Szenario ist der Kursverlust in der Spitze im Ausmaß von 58 Prozent noch immer nicht tief genug. Ein Blick auf die KGVs zeigt, dass Salesforce noch immer sehr üppig bewertet ist. Das erwartete KGV 2022/23 liegt derzeitig bei 106,39. Für das Jahr 2023/24 ist beinahe eine Verdoppelung des Gewinns pro Aktie auf 1,92 US-Dollar geplant, womit das entsprechende KGV auf aktuell 66,19 sinkt. Bekommen die Marktteilnehmer bei dermaßen hohen KGVs Zweifel am zukünftigen Wachstum, kann dies schnell zu einer Implosion des Kurses führen. Die aktuelle Schwächephase des Aktienkurses könnte zum neuerlichen Test des in der Coronakrise markierten Tief bei 116,20 US-Dollar führen.

Salesforce.com Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: