Das Chartbild von Intel verspricht Spannung. Eine Entscheidung bzw. Weichenstellung könnte bevorstehen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Intel vom 09.11. hieß es unter anderem „[…] Aktuell erreicht Intel die Unterseite des wichtigen Widerstandsclusters 28,4 US-Dollar bis 31,8 US-Dollar. Ein Sprung über diese Hürde könnte das Thema Bodenbildung entscheidend voranbringen und der Aktie weiteres Aufwärtspotential in Richtung 35 US-Dollar / 36,5 US-Dollar eröffnen. Kurzum. Die Erholung befindet sich in einer entscheidenden Phase. Sollte es Intel gelingen, das Momentum aufrechtzuerhalten und das Widerstandscluster zu knacken (also über die 31,8 US-Dollar auszubrechen), wäre das im Hinblick auf eine erfolgreiche Bodenbildung ein wichtiger Schritt. Bis dahin bleibt der Kursbereich um 25 US-Dollar als Unterstützung von zentraler Bedeutung.“.

Intel verpasste es in der Folgezeit, mit einem beherzten Vorstoß über die 31,8 US-Dollar, Akzente auf der Oberseite zu setzen. Ein solcher Vorstoß hätte der Aktie weiteres Aufwärtspotential in Richtung 35 US-Dollar / 36,5 US-Dollar eröffnet. So aber blieb diese Tür zu.

Einsetzende Gewinnmitnahmen zwangen Intel schließlich zur Umkehr. Die Aktie steuert nunmehr auf die zentrale Unterstützung – den Kursbereich um 25 US-Dollar – zu.

Damit ist die Aufgabenstellung unter charttechnischen Aspekten klar definiert: Intel muss die 25 US-Dollar erfolgreich verteidigen. Alles andere würde die Aktie weiter in Bedrängnis bringen. Sollte es Intel gelingen, die 25 US-Dollar zu halten, bestünde die Chance auf die Ausbildung eines Doppelbodens; sofern es im Anschluss doch noch zu einem Vorstoß über die 31+ US-Dollar kommen sollte.

Sollte es hingegen zum Bruch der 25 US-Dollar kommen, könnten Intel weitere Abgaben in Richtung 23,5 US-Dollar bzw. 22,0 US-Dollar drohen. Diese Kursbereiche erlangten im Jahr 2014 bzw. im Jahr 2013 eine gewisse Relevanz als Unterstützung.