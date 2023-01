Die zweite Gewinnwoche im DAX ist verzeichnet und damit die Bestätigung des großen Trends. Auf den kamen wir auch in der Wochenvorschau am Sonntag den 15.01.2023 zu sprechen:

20230115 DAX Xetra Jahresstart

Übergeordnet hat der DAX sich damit an den Tiefs aus 2021 noch nicht einbremsen lassen:

20230115 DAX Xetra Big Picture

Auf welches Signal wartet der Markt? Mit den ersten Indikationen des Morgen möchte ich das Bild etwas komplettieren.

DAX-Ideen zum Handelsstart am 16.01.2023

Unstrittig ist der Aufwärtstrend, den wir im XETRA-DAX nun seit dem Jahresstart sehen. Diesen habe ich noch einmal als Kanal dargestellt, damit die Bandbreite der Bewegungen über der Trendlinie deutlich werden:

20230116 DAX Xetra Trendkanal

Am unteren Bereich ist somit die Wahrscheinlichkeit am höchsten für eine Trendumkehr, da dann der Trend verlassen werden würde. Auf der Oberseite ist von einer Fortsetzung auszugehen, wenn die jüngsten Verlaufshochs überschritten werden. Dies bringe ich so in Einklang:

20230116 DAX Widerstand Wochenstart

Da die Wall Street am Freitagabend weiter stieg, war der Schlusskurs XETRA nicht das Ende der Bewegung. Für den Abgleich mit einem potenziellen GAP heute sind damit die Kurse der Börse Frankfurt wichtig:

DAX Börse Frankfurt am 2023-01-13

Als Trigger habe ich mir auf der Unterseite somit diesen Schlusskurs und die Schwelle für einen ersten Trendbruch in der Vorbörse schon notiert:

20230116 DAX Vorboerse

Der Endloskontrakt ist damit mein Signalgeber. Auch hier gibt es einen Trend, der aber eher ein Signal generiert als im XETRA-DAX:

20230116 DAX Endloskontrakt

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für den Monat

Dabei sprechen wir neben Forex und Index-Bewegungen auch Aktien an, die aktuell mit ihren Quartalszahlen für Impulse am Markt sorgen. Am Freitag gab es erste Daten aus dem Bankensektor, Dienstag folgen Goldman Sachs, Morgan Stanley und im Wochenverlauf dann auch Netflix. Da heute die Wall Street geschlossen hat, sind auch wenige Eckpunkte aus dem Wirtschaftskalender vorhanden:

2023-01-16 Wirtschaftsdaten

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust.

Dein Andreas Bernstein

