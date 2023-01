Das Video zur Analyse habe ich Dir hier aufgenommen - nachfolgend dann die Textversion:

DAX-Anleger verunsichert

Zum kleinen Verfallstag am Freitag stand mehrfach die 15.000 im DAX im Fokus. An der Marke scheiterte der Index bis zum Nachmittag und damit über den Optionsabrechnungstermin hinaus. Erst mit dem Start der Wall Street kam hier neuer Schwung in das Marktgeschehen, vor allem wegen der positiv aufgenommenen Netflix-Zahlen (mehr zur Netflix-Aktie in diesem Video).

Auf den schnellen Durchlauf die grobe Widerstandszone im Big Picture, wie wir sie auch noch einmal in der Chartanalyse zum Freitag den 20.01.2023 darstellten, folgte also die Gegenreaktion der Gegenreaktion (Rückblick):

20230120 DAX Xetra Big Picture

Updaten wir das Big Picture somit, ist die Zone weiterhin die Begrenzung des aktuellen Handelsgeschehens gewesen:

20230121 Big Picture DAX

Die Gegenreaktion zeigt also weiter Momentum an und dies bis zum Handelsende, sodass die 15.000 wieder zurückerobert werden konnte. Somit gab es nur zwei Handelstage mit Schlusskursen darunter im Januar:

DAX-Handelstage bis 2023-01-22

An den folgenden Kursnotierungen der Börse Frankfurt siehst Du, wie schnell auch eine Erholung damit wieder verlaufen kann:

Börse Frankfurt DAX am 2023-01-20

Damit sind wir wieder an die "Abrisskante" vom Donnerstag zurückgelaufen:

20230121 Wochenverlauf Linien

Was leiten wir daraus für den Handelsstart am Montag ab?

DAX-Handelsstart am Montag voraus

Hier folgt aus meiner Sicht eine Entscheidung. Lassen wir die 15.100 hinter uns, sind schnelle Eindeckungen der Marktteilnehmer bis 15.200 und auch an die Vorwochenhochs, die sich hier skizzierten, aus meiner Sicht wahrscheinlich:

20230121 Wochenverlauf DAX

Die Entscheidung an dieser Schwelle zeige ich Dir hier im Detail auf:

20230122 DAX Endloskontrakt

Es ergibt sich mit dem Blick auf die etwas stärkere Vorbörse ein GAP heute zum Morgen, was ich Dir ebenfalls zeige und welches nach einem GAP-close wohl das erste negative Signal darstellen sollte:

20230123 DAX Vorboerse Trend

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für das Trading zum Wochenstart

Dabei sprechen wir neben Forex und Index-Bewegungen auch Aktien an, die aktuell mit ihren Quartalszahlen für Impulse am Markt sorgen, wie die Quartalszahlen in dieser Woche:

20230122 Earnings Week

Auch heute gibt es wieder Eckpunkte aus dem Wirtschaftskalender zu vermelden.

Wir starten sehr ruhig in die Woche mit dem Bundesbank Monatsbericht um 12.00 Uhr und dann erst wieder 14.30 Uhr mit dem Chicago Fed Aktivitätsindex.

Das EU-Verbrauchervertrauen folgt 16.00 Uhr sowie einige Anleihen-Auktionen am Abend.

Alle Termine und entsprechende Prognosen dazu sind in dieser Tabelle abgebildet:

Wirtschaftsdaten am 2023-01-23

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust.

Dein Andreas Bernstein

