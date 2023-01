OFFENE FINANZIERUNGS-OPPORTUNITÄT: Derzeit führt das Unternehmen eine Privatplatzierungsfinanzierung zu einem Preis von $0,05 pro Einheit durch, die eine Aktie des Unternehmens und einen Warrant beinhaltet, der zu einem Preis von $0,075 im ersten Jahr und $0,20 im zweiten Jahr in eine Aktie umgewandelt werden kann (ab dem Datum, an dem die Aktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange gehandelt werden).

Zimtu Capital Corp. und Crown Minerals Corp. haben mit den Eigentümern von Gladiator Gold Corp. eine Vereinbarung über die Übernahme sämtlicher Rechte, Titel und Beteiligungen des Unternehmens am Gladiator Goldprojekt in Arizona, USA, getroffen. Crown Minerals bemüht sich derzeit um eine Notierung an der kanadischen Börse. Bereits heute haben Investoren die Möglichkeit, sich an einer Privatplatzierungsfinanzierung zu beteiligen, da Crown Minerals beabsichtigt, das Projekt mit dem Ziel der Wiederaufnahme der Produktion voranzubringen.

Gladiator Gold Mines Corp. hat eine beeindruckende Landposition in Arizona identifiziert und gesichert, die ähnliche geologische Bedingungen aufweist wie die Gebiete im Norden Kanadas, in denen mehrere Millionen Unzen Gold produziert werden. Das Gladiator Goldprojekt umfasst ein konsolidiertes, in der Vergangenheit produzierendes Goldminen-Bezirk in der stabilen und minenfreundlichen Gerichtsbarkeit von Arizona, USA. Der 2.300 Acre (9,3 km2) große Grundstücksblock enthält die bedeutendsten der ehemals produzierenden Adern im Crown King Mining District. Das Gladiator Grundstück beinhaltet 7 bekannte Adern mit historischen Minen oder Explorationsarbeiten und einer geschätzten Trendlänge von 8,4 km. Der durchschnittliche Gehalt des historischen Minen-Bezirks wird auf fast 0,5 Unzen Gold pro Tonne (17,14 g/t) und 2,5 Unzen Silber pro Tonne (77,8 g/t) geschätzt.

Ein vor kurzem abgeschlossener Technischer Bericht (2021) empfiehlt ein Phase-1-Trenching- und Großprobenprogramm, um den Gehalt und die Tonnage der Oberflächenoxidmineralisation zu bewerten. Mehrere Großproben, die mit einem Bagger abgebaut werden und sich auf insgesamt 6.000 t belaufen (in Form von 6 Chargen zu je 1.000 t von verschiedenen Standorten), könnten in der Mühle vor Ort verarbeitet werden. Unter der Annahme eines nominalen Durchsatzes der Mühle von 250 Tonnen pro Tag und unter Berücksichtigung einer gewissen Ausfallzeit würde dieses Programm etwa 8 Wochen in Anspruch nehmen. Die geschätzten Kosten für dieses Phase-1-Programm belaufen sich auf etwa $495.000. In diesem Fall wäre es möglich, die Kosten des Programms durch den Verkauf des Konzentrats oder der Doré-Goldbarren ganz oder teilweise auszugleichen. Unter der Annahme eines Gehalts von 0,5 Unzen/t Gold könnten die vorgeschlagenen 6.000 t Großrpoben rund 3.000 Unzen Gold liefern, was beim derzeitigen Goldpreis von $1.935 USD/Unze einem Wert von $5,8 Mio. USD entspricht.



Vollbild / Die Gladiator Mühle. Es gibt bereits eine umfangreiche Infrastruktur vor Ort.



Vollbild / Gladiator 560-Hauptförderungsebene

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Crown King eine produktive Minengemeinde mit über 3.000 Bergleuten. Die Explorationstechniken, mit denen wir heute so vertraut sind, gab es damals noch nicht. Der Abbau folgte einfach der mineralisierten Ader, und die Reserven wurden nicht weiter als ein paar Meter vom unmittelbaren Abbaugebiet entfernt abgebaut. Der Abbau erfolgte hauptsächlich in der Oxidzone (die obersten 30 m der verwitterten Gold- und Silberzonen, die durch Auslaugung und Wiederablagerung angereichert wurden). Das oberflächennahe Oxidmaterial ermöglichte schon damals eine gute Edelmetallgewinnung vor Ort durch den Einsatz grober Gewinnungsmethoden.

In der historischen Crown King Mine (nach der die Gemeinde benannt ist) wurden aus 1 Mio. t Gestein schätzungsweise 500.000 Unzen Gold gewonnen. Aus Sicherheits- und Steuergründen wurde der größte Teil des produzierten Goldes jedoch nie gemeldet. Einige der historischen Probenaufzeichnungen zeigen, dass das Oxidmaterial einen Gehalt von 1-2 Unzen Gold pro Tonne aufwies. Die Crown King Mine wurde bis zu einer Tiefe von 183 m und einer Länge von 1 Meile abgebaut und ist noch immer im Streichen und in der Tiefe offen. Die Adern der primären Sulfidzone (unterhalb der Oxidzone) können eine Breite von 1,22-12,2 m aufweisen.

"In den 1890er Jahren waren die südlichen Bradshaws eines der aktivsten Bergbaugebiete. Bradshaw City hatte einst 5.000 Einwohner, bevor die Bevölkerung nach Crown King abwanderte. Die Minen und die Stadt liegen innerhalb des Prescott National Forest. Zu den historischen Minen gehören Crown King, War Eagle, Del Pasco, Oro Bella, Tiger, Philadelphia und Lincoln. Mehrere Minen werden möglicherweise wieder in Betrieb genommen. Die Gladiator Mine soll noch in diesem Jahr wiedereröffnet werden. Sie wurde zuletzt 1986-1988 mit etwa 70 Bergleuten betrieben und verfügt noch immer über die Mühle und die Ausrüstung, wie sie damals verlassen wurde [als etwa $11 Mio. USD investiert wurden]." (Quelle, 2012)

Während des letzten Weltkriegs wurden viele der Goldminen in den USA geschlossen, nie wieder geöffnet und warten seit weit über 80 Jahren auf die Wiedereröffnung. Nach dem Krieg konzentrierte sich die US-Bergbauindustrie auf Tagebaue mit großen Tonnagen, in denen vor allem Basismetalle mit Goldanteilen gefördert wurden. Die kanadischen Goldminen hingegen blieben in diesem Zeitraum aktiv, und viele dieser Minen sind auch heute noch in Betrieb.



Klicken Sie auf den obigen Player oder hier, um eine 7-minütige TV-Dokumentation aus den 1980er Jahren über die Geschichte der Gladiator Mine und die Wiederaufnahme der Produktion in Zeiten niedriger Goldpreise anzusehen.

Auszüge aus “Technical Report for the Gladiator Gold Project, Crown King, Arizona“ (Oktober 2021; Text-Hervorhebungen von Rockstone):

Einleitung

• Das Gladiator Gold Projekt ist eine ehemalige Goldmine in der Nähe von Crown King, Yavapai County, Arizona.

• Gladiator Gold Mines Corp. (GGMC) besitzt die Mineralrechte für die ehemalige Mine (Gladiator – War Eagle Vein) sowie für andere bekannte goldhaltige Adern innerhalb ihres Landpakets.

• GGMC beabsichtigt, das Projekt mit dem Ziel voranzutreiben, die Produktion aus Gladiator und anderen Adern wieder aufzunehmen.

• Dieser Technische Report fasst die verfügbaren Informationen über das Gladiator Gold Projekt zusammen und zeigt auf, dass das Projekt als "Property of Merit" ("würdiges Grundstück") eingestuft werden kann, das weitere Investitionen verdient. Nach Ansicht dieses Verfassers (der Qualifizierten Person oder QP) rechtfertigt dieses Projekt weitere Explorations- und Entwicklungsausgaben. Es wird ein Explorationsprogramm empfohlen, das Großproben der Oxidmineralisation an der Erdoberfläche und Untertagebohrungen der Sulfidmineralisation umfasst, mit dem Ziel, eine NI 43-101-konforme Mineralressource als Grundlage für eine eventuelle Mineralreserve zu erstellen. In Verbindung mit diesen Explorationsarbeiten sollten weitere metallurgische Testarbeiten durchgeführt werden, um das vorgeschlagene Verarbeitungsschema zu optimieren. Dieser technische Bericht wurde gemäß den Richtlinien des kanadischen National Instrument 43-101 (NI 43-101) erstellt: Standards of Disclosure for Mineral Projects und Formular 43-101F1: Technical Report and Related Consequential Amendments.



Vollbild / Blick auf die Bradshaw Mountains von der Straße nach Crown King.

Standort

• Die Grundstücke der Gladiator Goldmine befinden sich ca. 55 km südlich von Prescott und ca. 100 km nordwestlich von Phoenix.

• Das Projektgebiet liegt in den Bradshaw Mountains, ca. 2.130 m über dem Meeresspiegel.



Vollbild

Benachbarte Grundstücke

• Im Crown King Mining District gibt es zahlreiche historische Goldminen, von denen die meisten Berichten zufolge eine ähnliche Geologie und einen ähnlichen Mineralisationsstil aufweisen wie die Gladiator Ader und andere Adern, die das Gladiator Gold Projekt umfassen. Laut Lindgrens Auflistung der produzierenden Minen im Distrikt (Lindgren, 1926) kontrolliert GGMC die bedeutendste der historischen produzierenden Adern im Distrikt.

Eigentumsverhältnisse

• Das Gladiator Grundstück umfasst sowohl privates, patentiertes Land als auch unpatentierte, bundesstaatliche "Lode Claims". Das gesamte Landpaket umfasst derzeit etwa 2.300 Acres (ca. 931,5 Hektar).

• GGMC kontrolliert die Mineralrechte über eine Vereinbarung mit den zugrunde liegenden Eigentümern, Nor-Quest Arizona, Inc. Es gibt keine jährlichen Pachtzahlungen, aber es wird eine Produktionslizenzgebühr von $10 pro Unze produzierten Goldes erhoben, die auf $1 Million begrenzt ist.

• Darüber hinaus verfügt GGMC derzeit über ca. 28,3 Hektar unter "Mineral Lease" auf der Fairview Group of Mineral Claims, von denen ca. 4,9 Hektar derzeit noch in Verhandlungen mit Nor-Quest stehen. Die Pachtbedingungen umfassen eine jährliche Pachtzahlung von $1.500 pro Acre und eine 1,5%ige Nettoschmelzlizenzgebühr (NSR), die auf die zukünftige Produktion zu zahlen ist. GGMC könnte weitere patentierte Grundstücke für seine geplanten Minenaktivitäten erwerben.

Zugang

• Das Gladiator Projekt ist leicht zugänglich. Es ist mit dem Fahrzeug über eine etwa 48 km lange, gut ausgebaute Schotterstraße von der Ausfahrt Bumble Bee/Crown King des Interstate Highway 17 zwischen Phoenix und Prescott erreichbar.



Vollbild / Transportstrasse

• Crown King ist die nächstgelegene Stadt zum Gladiator Goldminenprojekt... In den frühen 1900er Jahren diente die Stadt als Zentrum für die Aktivitäten der Minenbetriebe in den umliegenden Distrikten. Gegenwärtig ist es hauptsächlich eine Freizeitgemeinde... Die einzigen verfügbaren Dienstleistungen sind Wohnungen, ein Geschäft, zwei Bars und zwei Restaurants. Benzin kann an einem Laden gekauft werden. Das nächstgelegene große Versorgungszentrum ist Phoenix, etwa 2 ½ Stunden mit dem Auto entfernt. In Prescott, das etwa 1 ½ Autostunden von Crown King entfernt ist, gibt es einige wenige Bergbauartikel. Crown King wird vom Arizona Public Service versorgt, und in der Gemeinde gibt es ausreichend Strom. Innerhalb der Stadt gibt es einen herkömmlichen Telefondienst. Der Mobilfunkdienst ist sehr gut und bietet qualitativ hochwertige Telefon- und Datenverbindungen sowohl in der Gemeinde als auch auf dem Minengelände.

• Die Vegetation in diesem Gebiet besteht aus schwerem Kiefernholz und dichten Beständen von Stieleichen und Katzenkrallen.

• Auf einer Höhe von 2.130 m über dem Meeresspiegel herrscht im Projektgebiet das typische Klima der Hochwüste Arizonas mit warmen Sommern und kühlen Wintern.

• Einige der einheimischen Arbeitskräfte haben bereits Erfahrung im Untertagebau, benötigen aber eine aktuelle MSHA-Sicherheitsschulung. Aufsichtspersonal und leitende Bergleute müssen für das Projekt ausgebildet und eingestellt werden. Mühlenbetreiber sind vor Ort und in der Region Prescott verfügbar.

Geschichte

• Die Grundstücke des Gladiator Gold Projekts wurden erstmals in den 1870er Jahren entdeckt und bearbeitet. Die Produktion erfolgte mit Unterbrechungen bis zur letzten kommerziellen Produktion im Jahr 1988.

• Berichten zufolge wurden auf den Gladiator Grundstücken ca. 23.000 Unzen Gold und 110.000 Unzen Silber produziert. Die nicht gemeldete Produktion war sicherlich wesentlich höher.

• Eine historische Reservenschätzung, die im Jahr 2010 abgeschlossen wurde, schätzte eine Mineralreserve von 218.220 Tonnen mit 0,430 Unzen pro Tonne Gold und 2,43 Unzen pro Tonne Silber, die 93.937 Unzen Gold und 529.663 Unzen Silber enthält. Diese historische Reserveschätzung ist weder eine aktuelle Reserveschätzung noch eine aktuelle Ressourcenschätzung im Sinne von NI 43-101. Weder die QP noch GGMC behandeln sie als solche.

• In dieser historischen Ressourcenschätzung wurden mögliche Erweiterungen der Adermineralisation oder andere wahrscheinliche Explorationsziele nicht berücksichtigt.

Lagerstättentyp

• Bei den Lagerstätten auf dem Projektgebiet handelt es sich um mesothermische Gold-Silber-Quarzadern, die lokal auch Basismetalle enthalten.

• Es sind keine Hochtemperaturminerale vorhanden, weshalb Lindgren die Lagerstätten als mesothermisch einstufte. Die Mineralisation wurde wahrscheinlich in einer Tiefe von 900 bis 1.200 m unter der Paläo-Erdoberfläche abgelagert.



Vollbild / Nahaufnahme der Oxidmineralisation an der Erdoberfläche auf dem Gladiator Grundstück.

Minenmethoden

• In der Vergangenheit wurden auf dem Gladiator Projekt die Abbaumethoden Schrumpfstopp und modifiziertes Schrumpfen ("shrink stoping and modified shrinking") angewandt. Diese Abbaumethoden werden in der Regel zum Abbau von steil abfallenden, schmalen Adern eingesetzt, wie sie im Gladiator Projekt vorkommen.

• Eine Evaluierung geeigneter Abbaumethoden sollte als Teil einer Optimierungsstudie nach der Festlegung einer Mineralreserve durchgeführt werden. Nach Ansicht der sachkundigen Person ist es angesichts der Geometrie und Morphologie der Adermineralisation wahrscheinlich, dass beim künftigen Abbau auch das Schrumpfen und modifizierte Schrumpfen zum Einsatz kommen wird.



Vollbild

Geologische Gegebenheiten und Mineralisation

• Die Gladiator Grundstücke befinden sich im präkambrischen Schiefergürtel von Zentral-Arizona. Der Yavapai-Schiefergürtel besteht aus metamorphosierten präkambrischen Sediment- und Eruptivgesteinen, die in allgemein nach Nordosten verlaufende Gürtel zerknittert wurden und von verschiedenen Intrusionen durchschnitten werden...

• Die Goldmineralisation bei Gladiator ist in Quarzadern innerhalb von Schiefer, Granit und Granodiorit enthalten. Die Adern sind örtlich linsenförmig, aber im Allgemeinen durchgängig und gerade mit klar definierten Fuß- und Hängekontakten. Die Gangmineralogie besteht aus massivem bis drusigem, milchig-weißem Quarz, örtlich mit Karbonaten einschließlich Ankerit. Die Adern sind fast immer an der Erdoberfläche bis zu einer Tiefe von 15 bis 21 m oxidiert. Die oxidierten Zonen sind in der Regel reich an freiem Gold und haben in Teilen des Distrikts zu Seifengoldlagerstätten (Alluvialgold) geführt. Die primäre Mineralisation unterhalb der oxidierten Zone enthält freies Gold, Elektrum, Pyrit, Galenit, Sphalerit, Chalkopyrit, Arsenopyrit und Tetraedrit. Gold innerhalb der primären Mineralisation kann sowohl als freies Gold als auch als submikroskopische Verwachsungen in den Sulfidkristallen auftreten.

• Die Gladiator Ader (und ihre Erweiterung nach einer Verwerfung, die War Eagle Ader) variiert in der Regel in der Breite von etwa 0,91 bis 1,52 m im Durchschnitt etwa 0,9 bis über 1,5 m (im Durchschnitt etwa 1,2 m). Die Gehalte können 1 Unze Gold pro Tonne übersteigen. Der durchschnittliche Gehalt der Ader beträgt laut historischen Probenahmen etwa 0,434 Unzen/t Gold und 2,42 Unzen/t Silber. Die Ader verläuft von Nordnordost nach Südsüdwest und fällt steil (etwa 65 Grad) nach Westen ab. Sie scheint bemerkenswert kontinuierlich und planar zu sein. Es wird berichtet, dass die Erztriebe innerhalb der planaren Aderstruktur eine schräge Neigung aufweisen, wie es bei dieser Art von Mineralisation üblich ist.

• An den Stellen, an denen der Autor die Ader Gladiator an der Oberfläche beobachtet hat, weist sie scharfe Kontakte mit dem Wandgestein sowohl an der hängenden Wand als auch an der Fußwand auf. Die Ader ist sowohl von der Farbe als auch von der Textur her deutlich erkennbar und leicht zu identifizieren. Eine visuelle Erzkontrolle wäre ein geeigneter Leitfaden für den Abbau.



Vollbild / Oxidierte Gladiator Ader, die an der Erdoberfläche freigelegt ist (beachten Sie den scharfen Kontakt mit dem Wandgestein).



Vollbild / Ausbiss der Gladiator Ader.



Vollbild / Ausbiss der Gladiator Ader.

• Die Fairview Ader, etwa 152 m weiter östlich, verläuft ungefähr parallel zur Gladiator Ader . Die bisherigen Explorationsanstrengungen waren durchwegs positiv und haben eine Goldmineralisation von über 0,6 Unzen/t auf einer Streichenlänge von fast 91 m und eine neigungsabwärts gerichtete Erweiterung von 46 m nachgewiesen. Diese Ader ist der nächste vielversprechende Prospekt außerhalb von Gladiator und kann höchstwahrscheinlich von der 560-Ebene aus erschlossen werden.

• Die Spring Green Ader, die sich etwa 122 m westlich befindet, verläuft ebenfalls subparallel zur Gladiator Ader. Die Ergebnisse einer kleinen Anzahl von Proben auf diesem Prospektionsgebiet sind nicht schlüssig. Eine Reihe von kurzen Oberflächenbohrungen wäre erforderlich, um entlang des Streichens nach höheren Goldwerten zu suchen.

• Die beiden anderen Adern im Westen sind die nördliche Erweiterung der Lagerstätte Crown King und der Gruppe Del Pasco. Diese haben ebenfalls ein recht gutes Potenzial für die Erschließung zusätzlicher Goldreserven.

• Bislang wurden im Projektgebiet 9 verschiedene Goldadern identifiziert:

1. Gladiator – War Eagle Vein

2. Fairview Vein Gladiator Gold NI 43-101 3. Oktober 2021

3. Lincoln Vein

4. Pelican Vein

5. Gold King Vein

6. Bat Vein

7. Crown King Vein

8. Spring Green Vein

9. Del Pasco Vein

• Diese haben auch ein recht gutes Potenzial für die Erschließung weiterer Goldreserven.



Vollbild / PDF

• Die frühere Produktion sowie die Ausdehnung und der Goldgehalt der verschiedenen Adersysteme deuten darauf hin, dass das Potenzial für zusätzliche Edelmetallvorkommen im gesamten Distrikt weiterhin hoch ist.

• Die Qualifizierte Person ist der Ansicht, dass angesichts des relativ spärlichen Aufschlusses und der Vegetationsdecke im Projektgebiet wahrscheinlich noch weitere Adern entdeckt werden können. Diese könnten durch eine Kombination aus oberflächennahen Bodenproben in aussichtsreichen Gebieten und unterirdischen Stollen und Probenahmen erkundet werden.

Mineralverarbeitung und metallurgische Tests

• Gladiator Gold Mines Corp. hat interne Labor- und Pilotanlagentests der Gladiator Mineralisation durchgeführt und ist zu dem Schluss gekommen, dass diese für eine konventionelle Verarbeitung geeignet ist. Die Ergebnisse wurden der Qualifizierten Person von Herrn Blair Carson von Gladiator Gold Mines Corp. mündlich mitgeteilt.

• Die Oxid-Mineralisation enthält einen hohen Anteil an freiem Gold und Elektrum, das zu einem Schwerkraftkonzentrat verarbeitet wird. Dieses Konzentrat könnte verschifft und verkauft oder alternativ vor Ort zur Herstellung von Gold-Doré verarbeitet werden.

• Das aktuelle Oxid-Flowsheet ist unten angefügt (Abbildung 15). Es handelt sich um einen Schwerkraftkonzentrationskreislauf, bei dem sowohl ältere als auch neuere Technologien zum Einsatz kommen, die auf Arbeiten von Nor-Quest basieren. Er hat eine Nennkapazität von etwa 250 Tonnen pro Tag. GGMC erwartet eine Goldgewinnung von 75% mit diesem Verfahren und geht davon aus, dass ein hochgradiges Goldkonzentrat produziert wird.



Vollbild / Abbildung “15“: Oxid-Verarbeitungs-Flowsheet

• Die Sulfid-Mineralisation enthält auch freies Gold und freies Elektrum. Das vorgeschlagene Prozessfließbild soll sowohl ein Schwerkraftkonzentrat als auch ein oder mehrere goldhaltige Flotationskonzentrate für den Versand und Verkauf produzieren. Weitere metallurgische Testarbeiten sind erforderlich, um das Fließschema für die Sulfid-Mineralisation zu optimieren.

• Das derzeit geplante Fließschema für die Sulfid-Mineralisation ist unten angefügt, ebenso wie ein Diagramm des Zerkleinerungskreislaufs (Abbildungen 16 und 17). Die Nennkapazität für die Aufbereitung der Sulfid-Mineralisation beträgt 120-150 Tonnen pro Tag. Der Zerkleinerungskreislauf hat eine freie Kapazität von 300 Tonnen pro Tag. Die Testarbeiten von GGMC schätzen die Goldgewinnung auf 89% bei einem Konzentrationsverhältnis von 10:1.



Vollbild / Abbildung “16“: Zerkleinerungskreislauf



Vollbild / Abbildung “17“: Sulfid-Verarbeitungs-Flowsheet

• GGMC ist der Ansicht, dass es sich hierbei nicht um ein optimiertes Flowsheet handelt, und es ist eine metallurgische/mineralogische Studie geplant, um auf der Grundlage der Studienergebnisse neue Anlagen zur Erhöhung des Gehalts und der Gewinnung zu kaufen und zu installieren.

• Neben der Optimierung der Gewinnung konzentriert sich dieses Programm auf die Herstellung eines inerten Abraumprodukts ("tailings"), das als Pastenversatz für die unterirdischen Grubenbaue verwendet werden kann und es dem Unternehmen ermöglicht, eine abflusslose Anlage ("zero-discharge facility") zu entwickeln.

Projekt-Infrastruktur

• Es gibt bereits eine umfangreiche Infrastruktur am Standort.

• Die unterirdischen Zugänge und Grubenbaue sollen sauber und in gutem Zustand sein und nur minimalen Sanierungsbedarf aufweisen. Die QP konnte sie während des Besuchs vor Ort nicht persönlich inspizieren, da keine Sicherheitsausrüstung vor Ort vorhanden war.



Vollbild / Gladiator Stolleneingang.



Vollbild / Im Inneren des Gladiator-Untertagebergwerks.

• Eine Inspektion im Jahr 2011 durch die Mine Development and Engineering Corporation (MDEC, 2011) kam zu dem Schluss, dass die unterirdischen Grubenbaue in einem guten Zustand sind und nur minimale Sanierungsarbeiten erforderlich sind, um mit den unterirdischen Bohrungen und/oder dem Abbau beginnen zu können. Mindestens 2 Schächte, der Gladiator Shaft und der Rattlesnake Shaft, führen vom 560er-Stollen aus nach oben.



Vollbild / Gladiator Oxid-Mineralisation an der Erdoberfläche (Rattlesnake Shaft).

• Am Standort befindet sich eine betriebsbereite Mühle mit einer Nennkapazität von 250 Tonnen pro Tag:

• Jaw crusher

• Cone crusher

• Ball mill

• 5’ x 12’ Wilfley Table (for gravity concentration)

• 390 kVA diesel-powered generator



Vollbild / Gladiator Mühle

• Außerdem gibt es am Standort verschiedene zusätzliche Mühlenausrüstungen (Filter usw.) sowie mehrere Flotationstanks. Am Standort befindet sich ein betriebsbereiter Büroanhänger.



Vollbild / Ausrüstung - Tisch wird modernisiert

Marktstudien und Verträge

• Nach Kenntnis der Qualifiezierten Person wurden in letzter Zeit keine durchgeführt.

• Sofern der zukünftige Betrieb zur Produktion von Gold-Doré vor Ort führen wird, kann dieses an Raffinerien auf dem offenen Goldmarkt verkauft werden.

• Soweit die zukünftigen Arbeiten zur Produktion eines goldhaltigen Schwerkraft- und/oder Flotationskonzentrats vor Ort führen werden, sollten Marktstudien durchgeführt werden, um Käufer und Geschäftsbedingungen für den Verkauf solcher Konzentrate zu ermitteln.

Umweltstudien, Genehmigungen und soziale oder gemeinschaftliche Auswirkungen

• Der Arbeitsumfang umfasste keine Überprüfung der erforderlichen Umweltgenehmigungen zur Wiederaufnahme der Produktion oder zur Durchführung der empfohlenen Explorationsprogramme. Die QP verließ sich in dieser Hinsicht auf die von GGMC bereitgestellten Informationen. Die QP konnte keine Hinweise auf signifikante Umweltbelastungen aus früheren Betrieben feststellen.

• Die Gladiator Mine wird vom Bundesstaat Arizona nach wie vor als "aktive Mine" eingestuft, was die zukünftigen Genehmigungsanforderungen im Falle einer Wiederaufnahme der Produktion minimiert. Der geplante Betrieb wird unterirdisch erfolgen und nur eine kleine Fläche an der Oberfläche beanspruchen. Nach Angaben von GGMC wird die Mine als abflussloser Betrieb (" a zero-discharge operation") mit unterirdischer Entsorgung des Abraums konzipiert.

• Auf der Grundlage der von GGMC bereitgestellten Informationen sieht die QP keine wesentlichen Hindernisse oder zeitlichen Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen für die empfohlenen Explorationsprogramme oder für die zukünftige Entwicklung oder Produktion. Es wird empfohlen, zu gegebener Zeit und vor weiteren erheblichen Investitionen in das Projekt eine umfassende Studie und Bewertung der Genehmigungsanforderungen durchzuführen.

• Gespräche der QP mit einigen Einwohnern der kleinen Gemeinde Crown King deuten darauf hin, dass die Gemeinde die Wiedereröffnung der Gladiator Mine aufgrund der damit verbundenen Beschäftigungs- und wirtschaftlichen Möglichkeiten wahrscheinlich begrüßen würde. In dieser Ecke von Arizona scheint es wenig bis gar keine "Bergbaugegner" zu geben.

Interpretation und Schlussfolgerungen

• Das Gladiator Gold Projekt kann auf eine lange Geschichte der Goldproduktion aus hochgradigen Adern zurückblicken.

• Historische und laufende Arbeiten, einschließlich historischer Reservenschätzungen, deuten darauf hin, dass es innerhalb der Gladiator Ader nach wie vor nicht abgebaute Blöcke mit hochgradiger (> 0,5 Unzen/t) Goldmineralisation gibt. Ein Teil davon befindet sich als Oxid an oder nahe der Erdoberfläche und könnte direkt abgebaut werden. Der Rest befindet sich unterirdisch und könnte durch Schrumpfung oder modifizierte Schrumpfung für den konventionellen Untertagebau geeignet sein.

• Es besteht ein beträchtliches Potenzial, die Mineralisation durch Exploration zu erweitern, sowohl in der Gladiator Ader (War Eagle) als auch in anderen Adern im Projektgebiet. Diese Exploration würde am effizientesten mit einer Kombination aus Oberflächen- und Untertage-Exploration durchgeführt werden.

• Historische Produktions- und metallurgische Testarbeiten, die von Gladiator Gold Mines Corp. durchgeführt wurden, weisen darauf hin, dass die Oxidmineralisation für eine Schwerkraftkonzentration geeignet ist, während die Sulfidmineralisation für eine Kombination aus Schwerkraft- und Flotationskonzentration geeignet ist. Weitere Testarbeiten sind erforderlich, um die vorgeschlagenen Prozessablaufpläne zu validieren und zu verfeinern.

• Die Qualifizierte Person ist der Ansicht, dass das Gladiator Gold Projekt weitere Arbeiten mit dem Ziel verdient, eine Ressource und eine Reserve nachzuweisen und die Machbarkeit der Wiederaufnahme der Goldproduktion zu bewerten. Eine wichtige kommerzielle Entscheidung ist die Festlegung einer Mindestreserve, die die Wiederaufnahme der Produktion rechtfertigt. Normalerweise werden unterirdische Minen mit einer Reserve für eine 2- bis 5-jährige Lebensdauer der Mine begonnen, wobei geplant ist, die erschöpfte Reserve jährlich zu ersetzen. Es kann schnell kostspielig werden, die Reserven viel weiter im Voraus abzugrenzen, da die Exploration im Allgemeinen am effektivsten durch Untertagebohrungen durchgeführt wird, die eine unterirdische Erschließung erfordern, um Bohrstationen in der richtigen Ausrichtung zu den Aderzielen zu errichten.

• Es gibt ein Sprichwort unter erfahrenen Bergleuten, die unter Tage nach Adern suchen: "Bohren Sie nach der Struktur, treiben Sie nach dem Gehalt" (“Drill for structure, drift for grade”). Das bedeutet, dass durch Bohrungen das Vorhandensein der Ader festgestellt werden kann, dass aber im Allgemeinen ein Stollen und/oder ein Querschlag erforderlich ist, um die Tonnage und den Gehalt genau zu bestimmen und in die Reserve aufzunehmen. Dieser Ansatz ist vertretbar, wenn das Vertrauen in die Beständigkeit und den Gesamtgehalt der Ader gegeben ist. Der Verfasser ist der Ansicht, dass die Gladiator Ader und andere Adern im Projektgebiet eine begründete Erwartung haben, dieses Vertrauen mit weiteren Arbeiten zu rechtfertigen.

• Der Verfasser kommt daher zu dem Schluss, dass das Gladiator Gold Projekt ein "wertvolles/würdiges Grundstück" (“Property of Merit”) ist, das weitere Investitionen in Exploration und Erschließung rechtfertigt.



Vollbild / Mühlenfutter auf Halde ("stockpiled mill feed")

Empfehlungen

• Die QP empfiehlt ein 2-Phasen-Arbeitsprogramm, um das Gladiator Gold Projekt weiter voranzutreiben. Die nachstehenden Kostenschätzungen wurden in Zusammenarbeit mit GGMC entwickelt.

Phase 1: Trenching/Großproben ("Bulk Sampling") der Oxid-Mineralisation

• Der Zweck dieser Phase ist die Beurteilung des Gehalts und der Tonnage der Oberflächenoxidmineralisation.

• Es sollte ein Bagger eingesetzt werden, um entlang der an der Oberfläche freiliegenden Oxid-Mineralisation Gräben ("!trenches") zu ziehen (einschließlich der Mineralisation in der Nähe des Rattlesnake-Schachts), um die Oxid-Mineralisation abzugrenzen und den Gehalt zu schätzen. Zusätzlich zu den Trenching-Arbeiten entlang der bekannten Mineralisation besteht die Möglichkeit, senkrecht zur Mineralisation zu trenchen (im Wesentlichen ein "Oberflächenschnitt"), um eine zusätzliche Oxid-Mineralisation an der Erdoberfläche zu erkunden. Dies wird wahrscheinlich auch neue Explorationsziele hervorbringen, die vom Untergrund aus erkundet werden können.



Vollbild / Historisches Trenching auf dem Gladiator Grundstück.

• Die Verteilung des Goldgehalts innerhalb dieser Oxidzone ist Berichten zufolge recht unregelmäßig (wie es in den Oxidzonen dieser Art von Lagerstätte üblich ist), und es wird schwierig sein, den Gehalt durch Bohrungen oder Schlitzproben ("channel sampling") zuverlässig zu bestimmen.

• Mehrere mit einem Bagger entnommene Großrpoben ("bulk samples") von insgesamt 6.000 t (in Form von 6 Chargen zu je 1.000 t von verschiedenen Standorten) könnten jedoch in der Mühle vor Ort verarbeitet werden, und aus den Gehalten der Konzentrate und des Rückstands könnte dann ein durchschnittlicher Gold-"Head"-Gehalt berechnet werden. Dieses Programm würde auch zur Validierung und Optimierung des Verarbeitungsablaufs für die Oxid-Mineralisation dienen.

• Unter der Annahme eines Nenndurchsatzes der Mühle von 250 t/Tag und unter Berücksichtigung einer gewissen Ausfallzeit würde dieses Programm etwa 8 Wochen in Anspruch nehmen. Die geschätzten Kosten für dieses Phase-1-Programm belaufen sich auf etwa $495.000 und umfassen diese Komponenten:

1. Erdarbeiten / Aushub / Transport der Probe zur Mühle: $170.000

2. Verarbeitung durch Mühle: $140.000

3. Laboranalysen: $60.000

4. Technische Unterstützung (Geologe, Vermesser): $60.000

5. Unterschiedliches. / Kontingenz (15%): $65.000

Gesamt-Phase: $495.000

• Unter der Annahme, dass dieses Programm sowohl bei der Abgrenzung der Oxid-Goldmineralisation an der Erdoberfläche und in Oberflächennähe als auch bei der Verarbeitung zur Herstellung eines kommerziellen Goldkonzentrats oder Dorés in der Mühle vor Ort erfolgreich ist, könnte GGMC eine Fortsetzung der Oxid-Großprobenentnahme an der Erdoberfläche in Betracht ziehen, um weitere Zonen mit Oxid-Mineralisation abzugrenzen. In diesem Fall könnte es möglich sein, einige oder alle Kosten des Programms durch den Verkauf des Konzentrats oder des Dorés auszugleichen.



Vollbild / Ein Standort für Großproben der Oxid-Mineralisation von Gladiator.

Phase 2: Untertage-Bohrungen und Sulfid-Metallurgie sowie Entwicklung einer NI 43-101-konformen Ressource

• Ein Phase-2-Programm mit unterirdischen Kernbohrungen wird empfohlen, um die unterirdische Gold- und Silbermineralisation entlang der Gladiator Ader abzugrenzen.

• Der empfohlene Plan, der in Absprache mit GGMC entwickelt wurde, sieht zunächst 1.200 m unterirdische Kernbohrungen vor. Die Einzelheiten des Plans werden von GGMC ausgearbeitet, doch das Ziel wird sein, die Ader mit einer Dichte zu durchdringen, die für die Schätzung einer Mineralressource ausreicht, die dann die Grundlage für eine Mineralreserve bilden kann. Der nominale Abstand zwischen den Bohrlöchern wird etwa 30 Meter betragen. Diese Bohrungen sollten standardmäßigen QA/QC- und anderen Protokollen folgen, damit die Ergebnisse in eine NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung aufgenommen werden können. Dieses Programm wird voraussichtlich etwa 6 Monate in Anspruch nehmen und geschätzte Kosten von etwa $1,14 Mio. verursachen.

• Abhängig von den Ergebnissen des Phase-1-Programms könnte es wünschenswert sein, die Oxid-Großproben als zusätzliche Komponente der Phase 2 fortzusetzen.

Betriebsgeschichte

• Die Grundstücke der Gladiator Gold Mine wurden erstmals in den 1870er Jahren entdeckt und bearbeitet, als unter extrem widrigen Bedingungen eine kleine, aber nicht aufgezeichnete Menge an hochgradigem Golderz gefördert wurde. Das Grundstück befand sich in einem besonders abgelegenen Gebiet, und das Erz musste fast 50 Meilen weit mit dem Esel transportiert werden. Die Mine war zu abgelegen und unzugänglich, um zu dieser Zeit rentabel betrieben werden zu können, und der ursprüngliche Betrieb wurde in Erwartung eines besseren Zugangs eingestellt.

• Die Mine wurde in den 1890er Jahren wiedereröffnet, als die erste Straße in das Gebiet gebaut wurde. Eine kleine Mühle wurde mit einer Wagenkolonne herangebracht. Die Mine und die Mühle wurden damals mit wenig Wasser betrieben, das aus den örtlichen Bächen gepumpt wurde. Die Ausbeute durch Amalgamierung war gering und die Mine und Mühle wurden um 1900 wieder geschlossen.

• Im Jahr 1902 erwarben Moores und Maguire die Liegenschaft mit einer Bürgschaft und einem Pachtvertrag. Beide Männer verfügten über Erfahrung im Bergbau und investierten rund $25.000 USD in die Wiedereröffnung des Grundstücks. Sie bauten die Straße neu, errichteten neue Gebäude und statteten die Mine mit 2 Kompressoren aus, die 400 Kubikfuß Luft lieferten. Innerhalb kurzer Zeit wurden 5.155 Tonnen Erz abgebaut und wegtransportiert, die bei den damals vorherrschenden Preisen von $20 pro Tonne Gold einen Wert von $20 pro Unze hatten. Das Erz wurde zu den Schmelzhütten in Hayden, Magma und El Paso, Texas, transportiert. Das Erz wurde mit Waggons zum Mayer-Eisenbahnknotenpunkt transportiert und von dort aus zu einer bestimmten Schmelzhütte befördert. Bei einem Goldpreis von $20 pro Unze war das Unternehmen kaum mehr als kostendeckend. Als sie erkannten, dass die einzige Chance auf einen angemessenen Gewinn darin bestand, eine lokale Mühle zu errichten, ließen sie von der Minerals Separation Company Flotationstests mit dem Erz durchführen. Die Tests zeigten, dass vor Ort ein Eisenkonzentrat mit einem Konzentrationsverhältnis von 4 zu 1 und einer Ausbeute von 93% hergestellt werden konnte. Weitere Tests ergaben, dass der größte Teil des Eisens bei einer Konzentration von 15 zu 1 und einer Ausbeute von etwas weniger als 90% für das enthaltene Gold und Silber abgeschieden werden konnte.

• Die örtliche Wasserversorgung wurde als unzureichend für den Betrieb einer 50-Tonnen-Mühle erachtet. Die Betreiber hatten nicht genug Geld, um entweder die Mühle oder eine Pipeline zum Grundstück zu bauen. Daraufhin boten sie das Grundstück für $200.000 zum Verkauf an.

• Im August 1926 wurde das Grundstück von D.M. Barringer, Jr. besichtigt, einem bekannten Bergbauingenieur der damaligen Zeit. Zu dieser Zeit wurde das Grundstück von Fike und Starbird von den Eigentümern gepachtet.

• Zu dieser Zeit wurde die Mineralisation durch einen einzigen, etwa 579 m langen Stollen erschlossen. Er verlief als Querschlag für etwa 152 m, wo er auf die Ader traf. Ein kurzer Stollen verlief an diesem Punkt nach Norden und der Hauptstollen verlief nach Süden und folgte der Ader über 427 m.

• In der Nähe des Schnittpunkts der Ader mit dem Stollen gab es ausgedehnte Abbaustellen. Die Stollen waren unzugänglich, aber es war bekannt, dass sie durch die große Menge an Luft, die durch die Öffnungen zirkulierte, mit der Erdoberfläche verbunden waren. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich etwa 122 m Rücken (Dach) oberhalb des Stollens. Ein 8 m langer Pfeiler zwischen 2 Stollen an diesem Punkt zeigte, dass die Ader zwischen 0,5 und und 0,61 m breit war und Blei, Zink und Eisensulfide enthielt. Zu dieser Zeit schlugen Fike und Starbird vor, die Säule abzubauen, wenn sie genügend Ausrüstung erhalten könnten.

• In den späten 1930er Jahren pachtete C. Moores, ein erfahrener Minenbetreiber jener Zeit, das Grundstück von den Eigentümern. Mit der Hilfe seiner Familie und Anthony Bennett, einem erfahrenen Bergbauingenieur, wurde die Mine von 1937 bis 1942 betrieben. Für diesen Zeitraum liegt eine Übersicht über die Schmelztransporte vor.

• In diesem Zeitraum transportierten sie insgesamt 21.961 Tonnen Erz, für die sie etwas mehr als $1 Mio. erhielten. Mit dem Erlös wurden die Rechnungen bezahlt, eine Lizenzgebühr an den Eigentümer gezahlt und ein angemessener Gewinn erzielt. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Mine weiter betrieben und eine Mühle in Turkey Creek gepachtet, in der die Erze gemahlen wurden. Für diese Zeit sind keine Produktionsaufzeichnungen verfügbar. Als der Betrieb nach dem Krieg eingestellt wurde, schuldeten die Betreiber dem Eigentümer $30.000, um den Kauf der Mine abzuschließen. Nach Angaben von A. Bennett, einer Tochter der Moores, liehen sie sich die $30.000 aus ihren Lebensversicherungspolicen und schlossen den Kauf ab.

• Von 1947 bis 1980 wurde das Grundstück nicht exploriert. Im März 1980 wurde das Grundstück von Anthony N. Bennett, Sophoronia Moores Bennett, Charles Forbes Moores, Vera Moores und Elizabeth B. Maguire an John Warsing verpachtet. Warsing öffnete den Stollen wieder und explorierte das Grundstück, wobei er offenbar versuchte, das Grundstück an ein größeres Unternehmen zu verkaufen. Da sie die erforderlichen Zahlungen nicht leisteten, fiel die Option an die Eigentümer zurück.

• Im Jahr 1981 wurde das Grundstück an Noranda Exploration Company verpachtet. Während eines 6-monatigen Zeitraums führten sie ein Bohrprogramm durch und untersuchten die Erdoberfläche gründlich auf geochemische Anomalien. Zu dieser Zeit befanden sich die meisten größeren Bergbauunternehmen in einer tiefen wirtschaftlichen Rezession. Die Unternehmen waren zur Finanzierung ihrer Explorationsbemühungen auf die Gewinne aus dem Basismetallbergbau angewiesen und mussten daher ihre Programme einschränken. Im März 1982 gab Noranda das Grundstück an die Eigentümer zurück.

• Nor-Quest Arizona Inc. (Nor-Quest) verhandelte mit dem Eigentümer, sobald Informationen über das Noranda-Programm vorlagen. Nor-Quest erhielt 1983 eine Pacht und eine Option und setzte das von Noranda begonnene Explorationsprogramm fort. Nachdem Oberflächenbohrungen und Untertageproben auf eine günstige neigungsabwärts gerichtete Erweiterung der bekannten Erzzonen hinwiesen, übte Nor-Quest seine Option aus und erwarb das Projekt.

• Der Stollen auf der unteren Ebene 560 wurde erweitert, um die neue Produktion aufzunehmen. Unterhalb des Portals wurde eine Schwerkraftflotationsanlage mit einer Kapazität von 120 Tonnen pro Tag errichtet und es wurden neue Brunnen gebohrt, um den erhöhten Wasserbedarf zu decken. Die untertägige Erschließung begann mit einem traditionellen Schrumpfstollen, wurde jedoch auf einen modifizierten Schrumpfstollen umgestellt, um eine größere Selektivität des Abbaus zu ermöglichen. Die Produktion begann 1986 parallel zur Minenerschließung und wurde bis 1988 fortgesetzt, als das Bergwerk aus wirtschaftlichen Gründen in den Wartungszustand ("care and maintenance") umgestellt wurde.

• Im Jahr 1996 erhielt New Westwin Ventures Inc. eine Option auf das Projekt und es wurden weitere Bohrungen durchgeführt. Zusätzliches Erz wurde abgegrenzt und ausgeblockt, aber das Unternehmen kam seinen Verpflichtungen gegenüber Nor-Quest nicht nach.

• Unter neuer Leitung erwarb Nor-Quest 2011 zusätzliche BLM-Mineralansprüche und sicherte sich durch Kauf und Pacht zusätzliches patentiertes Land.

• In der Oxid-Zone der Mine Gladiator wurden zusätzliche Arbeiten durchgeführt, und es wurde ein phasenweiser Ansatz gewählt, um das Projekt wieder in Produktion zu bringen.

• Das Unternehmen führte metallurgische/mineralogische Testarbeiten und Entwicklungsabbau durch, um zu ermitteln, welche Abbautechnik für die Oxid-Zone am besten geeignet ist. Eine 30-Tonnen-Großprobe wurde in einer lokalen Anlage verarbeitet, um das Verarbeitungsschema zu validieren.

• Im Jahr 2016 schloss GGMC die Verhandlungen mit Nor-Quest über die Exklusivrechte an den Mineralen auf allen Grundstücken ab, die Nor-Quest in Yavapai County besitzt.

• GGMC hat das Projekt weiter vorangetrieben, um eine begrenzte Produktion aus der Oxid-Zone zu erreichen.



Vollbild / Die obige Tabelle ist eine Schätzung der bisherigen Produktion der Gladiator Goldminengrundstücke, die den von GGMC zusammengestellten Daten entnommen wurde. (Quelle: Technischer Bericht, 2021)



Vollbild

Historische Exploration

• In den Anfängen der Geschichte führten verschiedene Eigentümer und Betreiber Explorationsarbeiten mit den traditionellen Methoden der damaligen Zeit durch: Prospektion an der Erdoberfläche und unterirdische Explorationen durch Stollen.

• In den Jahren 1981 bis 1982 führte Noranda Exploration Company eine Kampagne von Oberflächenbohrungen durch (5 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 562 m), die die unterirdische Ausdehnung der Adermineralisation bestätigten.

• Noranda schien sich jedoch auf ein Explorationsmodell zu konzentrieren, das auf syngenetische vulkanogene Massivsulfide abzielte, und gab das Projekt an die Eigentümer zurück, als die Explorationsarbeiten dieses Zielkonzept nicht bestätigten. Noranda identifizierte zwar einen exhalativen Horizont im präkambrischen Schiefer, der möglicherweise eine vulkanogene Mineralisation beherbergt, kam jedoch zu dem Schluss, dass es auf dem Grundstück keine bedeutende Mineralisation gibt.

• Interessanterweise und im Hinblick auf das Potenzial der Adermineralisation auf dem Gladiator Projekt kam Noranda zu dem Schluss, dass die Gold- und Silbermineralisation auf dem Grundstück mit Adern aus dem Laramid-Zeitalter in Zusammenhang steht und dass diese Adern häufig mehr als 1 Unze pro Tonne Gold und mehr als 5 Unzen pro Tonne Silber enthalten (Dennis und Donnelly, 1982).

• Nor-Quest gab in den 1980er Jahren über $11 Mio. für das Projekt aus, hauptsächlich für Bohrungen, Probenahmen und unterirdische Erschließungsbohrungen. Nor-Quest bohrte 16 Oberflächenbohrlöcher mit einem Abstand von 30 m entlang des Streichens und zielte auf 15 m lange Abschnitte entlang der Neigung der Ader. Diese Bohrkampagne bestätigte die Erweiterungen der Gladiator Ader.

• Seit der letzten Nor-Quest-Exploration bestanden die Arbeiten auf dem Grundstück hauptsächlich aus bestätigenden Probenahmen, hauptsächlich von Oxid-Mineralisationen an der Erdoberfläche, der Produktion im Pilotmaßstab durch die Mühle vor Ort und der Neuberechnung und Optimierung der historischen Reservenschätzungen.



Vollbild

“Diese [obige] Schätzung wurde aus 2 Kernbohrungsprogrammen (1981 von Noranda und 1983 von Nor-Quest) und 2 Untertage-Probenahmeprogrammen (1942 und 1984) gewonnen. Nachfolgende Abbau-Erfahrungen mit Erschließungsproben und Bohrungen von Nor-Quest (in den Jahren 1986-88) änderten diese Reserven, um die tatsächliche Verdünnung, Erzdichte und spezifische Abbaumethoden zu berücksichtigen. Es wurde festgestellt, dass die Mindestabbaubreite etwa 1,1 m beträgt... Die "probable" (oder "indicated") Erzkategorie erweiterte die Reserven um weitere 15,25 m über die "proven" und die "possible" (oder "inferred") um weitere 15,25 m darüber hinaus. Alle diese Reserven wurden als "abbaubar" eingestuft, da sie über den bestehenden oder geplanten Erschließungsniveaus und innerhalb der bekannten Erzschächte lagen. Unterirdische Erschließungsbohrungen in den Erzzonen "B" und "C" wiesen auf mehrere erzführende Aderstrukturen hin, die parallel zur Gladiator Hauptader verlaufen. Diese Hänge- und Fußstrukturen waren zwar nicht so gut erschlossen oder durchgängig wie di9e Hauptader, stellten jedoch bedeutende zusätzliche Tonnagen dar, die abgebaut werden könnten. Das Bohr- und Probenahmeprogramm von 1996 war erfolgreich und fügte der Erzreserve neue Tonnagen hinzu. Bezeichnenderweise wurde die "D"-Zone unter Verwendung von 4 neuen Erzabschnitten zusammen mit einer neuen Zone entlang der Spring Green Ader im Westen neu errechnet. Darüber hinaus wurden an der Erdoberfläche der Gladiator Ader Proben entnommen, um das Potenzial für eine begrenzte Menge an früher Mühlenbeschickungstonnage aufzuzeigen. Die Ergebnisse der Bohrungen in Verbindung mit den historischen Produktionsaufzeichnungen, den Ergebnissen früherer Probenahmeprogramme und der anschließenden Erfahrung im Bergbau bildeten die Grundlage für die jüngste Reservenschätzung von Nor-Quest, die von Jim Park im Jahr 2010 durchgeführt wurde (Park, 2010)... Der Verfasser dieses Berichts ist der Ansicht, dass diese Reservenschätzung in etwa einer Ressourcenschätzung entspricht, wobei die Reservenkategorien "Proven", "Probable" und "Possible" in etwa den Ressourcenkategorien "Measured", "Indicated" bzw. "Inferred" entsprechen... In Anbetracht der scharfen Grenzen zwischen Erz und Abraum in dieser Lagerstätte, der Geometrie der Mineralisation und der Beobachtung, dass die "Reserve"-Blöcke 100% des identifizierten Adervolumens einzunehmen scheinen, ist die Qualifizierte Person der Ansicht, dass eine zeitgleiche Ressourcenschätzung nicht wesentlich von dieser Reservenschätzung abgewichen wäre.“ (Quelle: Technical Report, 2021)

Vollbild / PDF / "D" Zone historische Erzreserven-Zusammenfassung (1996)



Vollbild / PDF / Querschnitt durch den Untertagebau und die historische Erzzone.



Vollbild / PDF

Auszüge aus dem obigen Artikel “Among rich mines and gold-ribbed hills of Arizona“ (1904):

In diesem Bezirk befindet sich die alte Congress Mine, die tiefste Goldmine Amerikas, die Crown King Mine, die für ihren Reichtum bekannt ist, und die United Verde Kupfermine... Sie förderten Millionen Dollar an Edelmetallen und riskierten ihr Leben für die reiche Belohnung in Form von Gold. Die Minen, die als erste auf diese Weise abgebaut wurden, Congress, Crown King, Oro Belle, Tiger und andere, brachten von Anfang an reiche Erträge. Sie liegen alle in den Bradshaw Mountains, einer Region, die zu den wichtigsten im gesamten Südwesten gehört und in der das Geld aus dem Osten und der unternehmungslustige Bau von Eisenbahnen große Gewinnsteigerungen bei den alten Minen, deren Erweiterung und Erschließung sowie die Entdeckung vieler neuer und wertvoller Minen ermöglicht. Die Bradshaw Mountains sind vielleicht das am stärksten mineralisierte Gebirge im Südwesten.

Im Zentrum des Gebirges befindet sich die Crown King Mine, die zwischen der Congress Mine auf der einen und der United Verde Mine auf der anderen Seite liegt, und die Crown King Mine ist in mancher Hinsicht die typischste der reichen Bradshaw-Mountain-Minen... Sie holten ihr Erz von der Erdoberfläche, wählten reiche Gesteinsexemplare aus und zerkleinerten sie in einem einfachen Astra, um das Metall herauszuholen. Sie fanden sofort das Erz, das extrem reichhaltig war. In einer der Adern wurden in einem nur 61 m langen Stollen in kurzer Zeit $90.000 gefördert... Zunächst wurde nur Erz mit einem Durchschnittspreis von $40 bis $65 pro Tonne aus der Mine geholt. Große Mengen an niedriggradigerem Erz wurden in den Tunneln und Stollen belassen, die nun von den jetzigen Eigentümern abgebaut werden. 6.000 Tonnen davon, mit einem Wert von $10 bis $12 pro Tonne, sind bereits abgebaut, und abgesehen von diesen großen Vorkommen wurden große Mengen anderer Erze gefunden... Die früheren Besitzer förderten das Erz nur bis zu einer Tiefe von 152 m. Einige dieser Erze enthielten Werte von $175.000 pro Tonne; es gab andere reiche Abschnitte, die $90.000 ergaben. Aus 4 Tonnen Erz, die in 800 Fünfzig-Pfund-Säcke abgefüllt wurden, konnten $20.000 gewonnen werden. Auf einer Strecke von 14 m im Stollen wurden $95.0000 gewonnen. Die Mine hatte $2 Mio. eingebracht, und das alles aus einem Abbau, der nur 152 m unter der Erdoberfläche lag. An diesem Punkt stießen die Besitzer auf das wertvollste Erz. Wegen des Reichtums der Mine kam es offenbar zu einem Streit zwischen den Eigentümern...

Ich kann die Beschreibung der bekannten Crown King Mine nicht beenden, ohne auf die von George F. Suhurtcliff, dem Leiter der Mine, geplante Methode zur Erschließung und Nutzung des gesamten Grundstücks einzugehen. Die goldführenden Adern durchschneiden fast rechtwinklig einen riesigen felsigen Hügel, der wie ein kolossaler Brotlaib geformt ist. An einem Ende des Berges befinden sich die alten Abbaugebiete der Mine. Am anderen Ende befinden sich die Gleise der Bradshaw Mountain Railroad... Es ist geplant, an der Bahnlinie einen Tunnel in den Berg zu treiben und ihn bis zum anderen Ende zu führen, der in einer Tiefe von 244 m unterhalb der Ebene, aus der das letzte Erz gefördert wurde, an die alte Crown King Ader anschließt. Dieser Tunnel würde alle Adern des Berges im rechten Winkel durchschneiden und zweifellos neue Adern freilegen, die an der Erdoberfläche nicht sichtbar sind. Im oberen Bereich sind viele der bereits bekannten Adern sehr ergiebig. Die erste Ader, die der Tunnel durchschneiden würde, heißt Dam Site, und ihr Erz hat an der Erdoberfläche einen Gehalt von $6; die nächste Ader, die Dartmouth genannt wird, hat einen Gehalt von $40 bis $46 pro Tonne. Andere Adern, die Nelson, die War Eagle, die Zackey und andere, brachten alle reiches Erz an der Erdoberfläche hervor... und wie die Crown King Ader werden sie zweifellos mit zunehmender Tiefe reicher... ein Tunnel wie dieser, so wird erwartet, sollte reiche Zonen von Gold entdecken, die jetzt unbekannt sind, wie jene, die $90.000 pro Tonne in der Crown King Ader brachten. ... diese sollten der Mühle in Crown King eine so große Erzmenge liefern wie keine andere im Südwesten und die Mine zu einer der profitabelsten und ergiebigsten in den Vereinigten Staaten machen.



Vollbild

“RBC Capital hat die wichtigsten Themen des Goldsektors für 2023 skizziert und festgestellt, dass ein "konstruktiveres" Preisumfeld für Gold zu einer erhöhten Aktivität in der Branche führen könnte... Die Bank geht davon aus, dass es bei anhaltender Stärke zu einer Rückverlagerung auf künftiges Produktionswachstum durch Junior-Entwickler kommen könnte... Zweitens erwartet die Bank nach einem verhaltenen Jahr eine robustere M&A-Aktivität im Jahr 2023, insbesondere wenn die jüngste Goldpreis-Stärke anhält... Die Bank stellt fest, dass die Fusions- und Übernahmetätigkeit in der Vergangenheit relativ stark mit dem Goldpreis korreliert hat, was darauf hindeutet, dass die Unternehmen in einem positiven Preisumfeld eher bereit sind, Transaktionen durchzuführen... Schließlich stellt RBC fest, dass der Ausverkauf bei den Junior-Goldminen eine Kehrtwende vollzogen hat und die Bewertungen weiter steigen könnten.“ (Quelle: “Junior gold miners: Bank reckons more constructive price environment will aid North American diggers“, Proactive, Januar 2023)



Vollbild

“Unsere jährliche Analyse der großen Goldentdeckungen hat 278 Lagerstätten ermittelt, die im Zeitraum 1990-2019 entdeckt wurden und 2.194,5 Mio. Unzen Gold in Form von Reserven, Ressourcen und früherer Produktion enthalten. In den letzten 3 Jahren gab es keine größeren Goldentdeckungen auf unserer Liste, und in den letzten 10 Jahren waren es nur 25.“ (Quelle: “A Decade of Underperformance for Gold Discoveries“, S&P Global Market Intelligence, Juni 2020)



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle

Da die großen Goldproduzenten mit einer "Angebotsklippe" ("supply cliff") konfrontiert sind und ihre Reserven in den kommenden Jahren drastisch schrumpfen werden, stehen verstärkte Übernahmen von Junior-Goldminenunternehmen an. Die höchsten Cash-Bestände in der Geschichte der Goldproduzenten deuten auf eine riesige M&A-Welle hin, die die Bewertungen von Junior-Gold-Explorations- und -Minenaktien auf breiter Front in die Höhe treibt.

